Vacanțele pot reduce stresul, dar revenirea acasă aduce adesea „descurajare”. Experții recomandă planificarea unor zile de tranziție pentru a preveni suprasolicitarea psihică.

Fenomenul de epuizare post-vacanță este real. Psihoterapeutii recomandă sugerează „ritualuri relaxante” și „planuri plăcute” pentru a menține energia și entuziasmul după concediu.

„Burnout post-vacanță”

Mulți oameni așteaptă concediul ca pe o soluție magică pentru oboseala acumulată, dar revenirea acasă după vacanță poate aduce iritabilitate, apatie și lipsă de energie. Fenomenul, denumit „burnout post-vacanță”, este real și explicat de specialiști în sănătate mintală

„De multe ori ajungem la sfârșitul vacanței simțindu-ne epuizați. Este esențial să includem momente lente, chiar și în timpul unei vacanțe agitate”, explică Niro Feliciano, psihoterapeut.

Conform Clinicii Cleveland, vacanțele reduc nivelul hormonilor de stres și oferă o oportunitate de resetare psihică.

Cum să revii ușor după concediu

Pentru a evita stresul post-vacanță, experții recomandă următoarele:

Planificați o zi tampon – Nu reveniți acasă chiar înainte de o zi de lucru. Rezervați 1-2 zile pentru despachetare, odihnă și adaptare la mediul de acasă.

Evitați suprasolicitarea în primele zile – Nu încercați să rezolvați toate sarcinile deodată. Începeți cu activități simple, cum ar fi verificarea e-mailurilor, pentru o tranziție ușoară.

Mențineți micile ritualuri din vacanță – Dacă v-a plăcut să savurați cafea afară sau să faceți plimbări seara, integrați aceste obiceiuri în rutina zilnică. Aceste gesturi pot ajuta la reducerea sentimentului de pierdere a „zilelor perfecte”.

Planificați următorul moment plăcut – Creierul se adaptează mai bine la rutina zilnică dacă există o perspectivă pozitivă. Nu trebuie să fie o vacanță mare; o ieșire în weekend, o întâlnire cu prietenii sau o vizită la teatru sunt suficiente.

Specialiștii subliniază că vacanțele sunt benefice pentru sănătatea mintală, dar o planificare atentă a revenirii este esențială.

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