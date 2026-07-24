Măsurile propuse de Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei, și Claudiu Cătană de la PSD includ plafonarea adaosului comercial la carburanți, controlul exporturilor și reducerea temporară a TVA pentru benzină și motorină. Documentul prevede reluarea unor politici aplicate anterior, dar și introducerea unor măsuri noi.

Printre inițiatorii proiectului se numără social-democrații Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, și Claudiu Cătană.

Proiectul legislativ, analizat de Profit, ar putea fi adoptat în cadrul sesiunii parlamentare extraordinare programate săptămâna viitoare.

Potrivit documentului, măsurile vizează inclusiv reducerea cotei de TVA la 19% pentru carburanți în segmentele de rafinare, vânzare en-gros și cu amănuntul, pe durata stării de criză.

Premierul interimar Ilie Bolojan, care deține temporar și portofoliul Energiei, a subliniat într-o conferință de presă: „Este important ca eventualele modificări care ar putea fi făcute în Parlament la legislația care reglementează comercializarea combustibilului în România să fie făcute în așa fel încât să nu perturbe nici activitatea economică, să nu creeze un deficit de combustibil pe piața românească”, a declarat acesta.

El a adăugat că a discutat cu ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, și cu alți experți din sectorul energetic pentru a găsi soluții care să fie acceptabile atât pentru cetățeni, cât și pentru companii.

„Ceea ce propunem și ceea ce s-ar putea vota în Parlament pentru eventualele limitări ale creșterii de prețuri ca urmare a reînceperii războiului, din păcate, din Golf, să se facă într-o manieră care să răspundă atât cetățenilor, printr-un preț cât mai convenabil posibil, dar și companiilor din piață și celor care sunt interesați și care au un rol important în perioada următoare, transportatori sau agricultori”, a completat premierul.

Printre măsurile deja aplicate până la 1 iulie 2026 și care ar putea fi reintroduse se numără reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial la nivelul mediu din 2025 și diminuarea conținutului de biocarburant din carburanți de la 8% la 2%. De asemenea, ar putea fi impusă o contribuție de solidaritate pentru a sprijini măsurile economice.

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