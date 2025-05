Zelenski vrea pace „din această seară”, dar pune o condiție Rusiei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că este dispus să accepte o încetare a focului imediată și să înceapă negocieri de pace cu Rusia. Convorbirea telefonică cu Donald Trump a avut loc în seara de 8 mai.

Ukraine is ready for a full ceasefire starting right now, from this very moment — a 30-day silence. But it must be real. No missile or drone strikes, no hundreds of assaults on the front. The Russians must respond appropriately – by supporting the ceasefire. They must prove their… pic.twitter.com/zRX5o7qzff — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2025

„Ucraina este gata să accepte un armistițiu de 30 de zile, chiar din această seară”, a declarat Zelenski, care a transmis că așteaptă același gest de la Kremlin.

Zelenski a subliniat că Ucraina nu se teme de negocieri, dar vrea semnale clare de la Moscova:

„Am confirmat că suntem pregătiți să negociem în orice format. Dar pentru asta, Rusia trebuie să demonstreze că își dorește cu adevărat să încheie războiul, începând cu o încetare totală și necondiționată a focului”, a spus liderul de la Kiev.

Trump promite pace rapidă. Dacă nu, vin sancțiunile

Recomandări Ce am votat și încotro ne îndreptăm: „Tipul de societate fondat după Revoluția din 1989 se prăbușește în fața noastră” | Interviu

Donald Trump a transmis pe rețeaua sa, Truth Social, că Statele Unite vor un armistițiu de 30 de zile, fără condiții.

„SUA cer, în mod ideal, o încetare completă a focului timp de 30 de zile. Să sperăm că acest armistițiu va fi respectat, iar ambele părți vor fi responsabile pentru menținerea lui”, a spus Trump, dar a avertizat că, dacă armistițiul nu e respectat, vor urma sancțiuni mai dure:

„Dacă nu se respectă armistițiul, SUA și partenerii săi vor impune noi sancțiuni. Acest armistițiu temporar trebuie să conducă la un acord de pace. Totul se poate rezolva foarte repede”, a mai scris președintele american. Convorbirea vine chiar după ce SUA și Ucraina au semnat un acord economic privind mineralele rare, esențiale în industrie și energie, iar Trump a anunțat că se implică direct în negocierile dintre Moscova și Kiev.

Urmărește în fiecare zi seria de materiale dedicate finalei prezidențiale – „Nicușor Dan vs George Simion”!

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Prima măsură luată de Guvernul condus interimar de Cătălin Predoiu: presa, interzisă în sala de ședințe

Urmărește-ne pe Google News