Parchetul ucrainean a deschis o anchetă pentru uciderea lui Parubîi

Andrii Parubîi, în vârstă de 54 de ani, a fost împușcat mortal sâmbătă în Lvov, un important oraș din vestul țării. Procurorul general a anunțat că un „bărbat neidentificat” a tras mai multe focuri de armă asupra deputatului, după care a fugit de la locul faptei.

Parchetul ucrainean a deschis imediat o anchetă privind uciderea lui Parubîi. Conform comunicatului Biroului procurorului general, se investighează „uciderea intenționată” a fostului oficial, iar autorul este căutat de poliție.

Zelenski a asigurat că „se fac toate eforturile pentru a rezolva” acest caz șocant.

Context tensionat al asasinării lui Andrii Parubîi,

Asasinatul are loc pe fondul intensificării confruntărilor militare din estul și sud-estul Ucrainei. Forțele aeriene ucrainene au raportat că au doborât 510 din 537 de drone și 38 din 45 de rachete lansate de Rusia într-un atac masiv de vineri noaptea.

Atacul a avut loc la ora locală 10:35, în districtul Sykhovsky. Imaginile arată cum atacatorul îmbrăcat în livrator și cu o geantă Glovo îl așteaptă pe deputat, ascuns după o mașină, îl lasă să treacă, apoi merge spre el, ridică pistolul și îl împușcă pe la spate. Criminalul își pune apoi geanta Glovo galbenă pe spate și fuge spre bicicleta electrică.

În Zaporojie, un atac rusesc a provocat moartea unei persoane și rănirea a cel puțin 24, inclusiv trei copii. Guvernatorul Ivan Fedorov a confirmat pagube semnificative la infrastructură și clădiri rezidențiale.

Riposta Ucrainei la intensificarea atacurilor rusești

Armata ucraineană a anunțat că a lovit rafinării în orașele rusești Krasnodar și Sizran în noaptea de vineri spre sâmbătă, marcând o escaladare a conflictului.

Uciderea lui Parubîi, figură proeminentă a Revoluției din Piața Maidan din 2014, adaugă o nouă dimensiune tragică situației deja tensionate din Ucraina.

Momentul în care Andrii Parubii a fost împușcat mortal de un asasin îmbrăcat în livrator. Politicianul ucrainean critica Rusia lui Putin
6 persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital după un accident pe A1. O mașină s-a răsturnat
Știri România 19:33
6 persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital după un accident pe A1. O mașină s-a răsturnat
Celulă de criză la Ministerul Economiei după ce sute de români au rămas blocați în Grecia, Cipru și Spania din cauza agenției Cocktail Holidays
Știri România 19:27
Celulă de criză la Ministerul Economiei după ce sute de români au rămas blocați în Grecia, Cipru și Spania din cauza agenției Cocktail Holidays
Andrei Lemnaru s-a răzbunat pe Ella Vișan, care l-a înșelat cu ispita Teo. Ce a făcut înainte de finala Insula Iubirii 2025
Stiri Mondene 16:45
Andrei Lemnaru s-a răzbunat pe Ella Vișan, care l-a înșelat cu ispita Teo. Ce a făcut înainte de finala Insula Iubirii 2025
Primele imagini din comedia „Vecina". Trailerul filmului aduce pe marele ecran coșmarul trăit de Mircea Bravo
Stiri Mondene 15:34
Primele imagini din comedia „Vecina”. Trailerul filmului aduce pe marele ecran coșmarul trăit de Mircea Bravo
Saga spitalelor regionale care văd lumina zilei în ritm de melc. SRU Craiova, singurul care a intrat în etapa a doua și unde a început betonarea
Exclusiv
Politică 19:30
Saga spitalelor regionale care văd lumina zilei în ritm de melc. SRU Craiova, singurul care a intrat în etapa a doua și unde a început betonarea
Guvernul își asumă răspunderea pe al doilea pachet de măsuri fiscale în Parlament pe 1 septembrie, deși Ilie Bolojan dăduse alt termen
Politică 10:32
Guvernul își asumă răspunderea pe al doilea pachet de măsuri fiscale în Parlament pe 1 septembrie, deși Ilie Bolojan dăduse alt termen
