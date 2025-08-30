Parchetul ucrainean a deschis o anchetă pentru uciderea lui Parubîi

Andrii Parubîi, în vârstă de 54 de ani, a fost împușcat mortal sâmbătă în Lvov, un important oraș din vestul țării. Procurorul general a anunțat că un „bărbat neidentificat” a tras mai multe focuri de armă asupra deputatului, după care a fugit de la locul faptei.

Parchetul ucrainean a deschis imediat o anchetă privind uciderea lui Parubîi. Conform comunicatului Biroului procurorului general, se investighează „uciderea intenționată” a fostului oficial, iar autorul este căutat de poliție.

Zelenski a asigurat că „se fac toate eforturile pentru a rezolva” acest caz șocant.

Context tensionat al asasinării lui Andrii Parubîi,

Asasinatul are loc pe fondul intensificării confruntărilor militare din estul și sud-estul Ucrainei. Forțele aeriene ucrainene au raportat că au doborât 510 din 537 de drone și 38 din 45 de rachete lansate de Rusia într-un atac masiv de vineri noaptea.

Atacul a avut loc la ora locală 10:35, în districtul Sykhovsky. Imaginile arată cum atacatorul îmbrăcat în livrator și cu o geantă Glovo îl așteaptă pe deputat, ascuns după o mașină, îl lasă să treacă, apoi merge spre el, ridică pistolul și îl împușcă pe la spate. Criminalul își pune apoi geanta Glovo galbenă pe spate și fuge spre bicicleta electrică.

În Zaporojie, un atac rusesc a provocat moartea unei persoane și rănirea a cel puțin 24, inclusiv trei copii. Guvernatorul Ivan Fedorov a confirmat pagube semnificative la infrastructură și clădiri rezidențiale.

Riposta Ucrainei la intensificarea atacurilor rusești

Armata ucraineană a anunțat că a lovit rafinării în orașele rusești Krasnodar și Sizran în noaptea de vineri spre sâmbătă, marcând o escaladare a conflictului.

Uciderea lui Parubîi, figură proeminentă a Revoluției din Piața Maidan din 2014, adaugă o nouă dimensiune tragică situației deja tensionate din Ucraina.

