„În urmă cu nouă ani, agresiunea rusă a început cu Crimeea. Prin returnarea Crimeei, vom restabili pacea”, a scris Zelenski pe contul său de Twitter.

„Este pământul nostru. Poporul nostru. Istoria noastră. Vom readuce steagul ucrainean în toate colţurile Ucrainei”, a adăugat Zelenski.

9 years ago, Russian aggression began in Crimea. By returning Crimea, we will restore peace.



This is our land. Our people. Our history. We will return the Ukrainian flag to every corner of Ukraine.



Qırım serbest olacaq!



?????? pic.twitter.com/jdInUhcutm