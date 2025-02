Comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, l-a informat pe Volodimir Zelenski despre luptele din Kursk, la o zi după ce presa rusă a susținut că Ucraina a lansat o nouă ofensivă în această regiune.

„Un număr semnificativ de ocupanți au fost eliminați, vorbim de sute de militari ruși și nord-coreeni”, a spus Zelenski.

The Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica aceste afirmații. The New York Times relata acum o săptămână că trupele nord-coreene au fost retrase de pe front, iar un purtător de cuvânt al Forțelor Speciale de Operații a confirmat pentru The Kyiv Independent că nu s-au confruntat cu soldații lui Kim Jong-un în ultimele de trei săptămâni.

Conform Serviciului Național de Informații (NIS) din Coreea de Sud, soldații nord-coreeni fuseseră retrași de pe frontul din Kursk la mijlocul lunii ianuarie cel mai probabil din cauza pierderilor grele suferite în luptă.

Șeful contraspionajului militar ucrainean, generalul Kirilo Budanov, a declarat că nu crede în retragerea definitivă a soldaților nord-coreeni și că încearcă să stabilească motivul.

