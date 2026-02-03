În ce privește precipitațiile, acestea vor fi în cantități normale la începutul intervalului, apoi abundente, după care vor reveni la normal, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 2 – 9 februarie 2026

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, centrale, precum și la munte, dar și mai coborâte, local, în extremitatea de sud-vest și de nord-est a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Precipitațiile vor fi abundente în regiunile sudice și sud-estice, local vor lipsi în nordul Carpaților Orientali, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Meteorologii ANM au emis mai multe avertizări de ninsoare și coduri galbene de ger și polei, valabile pentru 15 județe din România. Codul galben de ger este valabil până marți, 3 februarie 2026 la ora 10:00.

După episodul de ger și ninsori care lovește România în aceste zile, vremea ar urma să se încălzească spre finalul săptămânii.

Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat maxime de peste 10 grade în weekend, în mai multe regiuni ale țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 9 – 16 februarie 2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile intracarpatice, dar și mai coborâte în extremitatea de nord-est a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele specifice.

Cantitățile de precipitații vor fi abundente la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice.

Cum va fi vremea în săptămâna 16 – 23 februarie 2026

Temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Precipitațiile vor fi abundente în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în săptămâna 23 februarie – 2 martie 2026

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în toate regiunile.

