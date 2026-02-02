Cod galben de ger în 28 de județe și în Capitală

28 de județe din țară și Capitala sunt de luni de la ora 10.00 până marți dimineața sub avertizare cod galben de ger, emisă de ANM.

Avertizarea vizează județele Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Harghita, Covasna, Brașov, Vrancea, Galați, Brăila, Buzău, Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Olt, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinți, Ilfov și Capitala.

Harta județelor afectate de avertizarea cod galben de ger. Sursa foto: ANM

În aceste zone vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei. Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade.

Ninsori și temperaturi de până la minus 15 grade, în mai multe zone, până miercuri dimineață

De asemenea, până miercuri dimineața este în vigoare o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, polei și ghețuș, ninsoare viscolită, valabilă în majoritatea zonelor țării.

Conform acesteia, vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice, geroasă în timpul dimineților și nopților, la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, în Muntenia și Oltenia și izolat în sudul Banatului. Astfel, în aceste regiuni temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -7 grade, iar cele maxime între -15 și -2 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei, unde gerul va persista și pe parcursul zilelor.

Pe parcursul zilei de luni va ninge slab, local în vest, sud și sud-est și izolat în rest. În noaptea de marți spre miercuri în centru și nord-est vor fi precipitații mixte.

Pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va prezenta intensificări local în regiunile sud-estice și sudice cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig, iar în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită.

Vremea va fi deosebit de rece în Bucureşti

Vremea va fi deosebit de rece la Bucureşti în primele două zile ale acestei săptămâni, iar temperatura maximă nu va depăşi minus 4 grade Celsius pe parcursul zilei de luni.

Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie, cerul va fi mai mult noros şi mai ales pe parcursul zilei va ninge slab (în jurul a 1 cm). Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimă va fi de -9…-7 grade.

Marţi, cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -2…0 grade, iar cea minimă de -8…-6 grade.

Potrivit reprezentanților Administrației Naționale de Meteorologie, în Bucureşti grosimea stratului de zăpadă este între 12 şi 15 centimetri.

Spre finalul săptămânii, vremea ar urma să se încălzează în toată țara.

