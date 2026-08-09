Cum va fi vremea în București în perioada 10-12 august 2026. ANM anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius

Cum va fi vremea în București în intervalul 10 august, ora 10.00-11 august, ora 9.00

„Vremea va fi frumoasă, dar călduroasă, cu o temperatură maximă de 31…33 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Minima termică va fi de 16…19 grade”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Cum va fi vremea în București în intervalul 11 august, ora 9.00-12 august, ora 9.00

„Vremea va deveni caniculară și disconfortul termic se va accentua, astfel indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 35…36 de grade, iar cea minimă de 17…20 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări spre sfârșitul intervalului (rafale de 35…40 km/h)”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Infografic realizat cu ajutorul inteligenței artificiale

Cum va fi vremea în București în intervalul 12 august, ora 9.00-12 august, ora 21.00

„Vremea va fi călduroasă și cu disconfort termic ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 32…34 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări (rafale de 35…40 km/h)”, a mai transmis ANM.

În intervalul 10 august, ora 10 – 12 august, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat, nopți tropicale.

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică, 9 august 2026, o avertizare generală valabilă în intervalul 10 august 2026, ora 10:00-12 august 2026, ora 21:00.



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