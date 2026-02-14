Prognoză meteorologică pentru intervalul 14.02.2026, Ora 23.00 – 15.02.2026, Ora 08.00

Cerul va fi noros și temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 4…6 grade.

Prognoză meteorologică pentru intervalul 15.02.2026, Ora 08.00 – 16.02.2026, Ora 08.00

Vremea se va menține mult mai caldă decât în mod normal la această dată pe parcursul zilei și se va atinge o temperatura maximă de 14…15 grade.

Cerul va fi noros ziua, când temporar va ploua, apoi va deveni variabil. Vântul va avea intensificări, cu rafale de până la 40…45 km/h. Temperatura minimă, mai scăzută decât în intervalul anterior, va fi de 0…2 grade.

Potrivit ANM, în intervalul 14 februarie, ora 23.00 – 16 februarie, ora 8.00 , municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului.

Ninsori, viscol și strat de zăpadă de până la 20 de centimetri

Un episod de iarnă severă lovește România, în următoarele ore. Meteorologii anunță ninsori, viscol și strat de zăpadă de până la 20 de centimetri. Mai multe județe sunt vizate de avertizările meteo cod galben, emise de ANM.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru perioada 16 februarie – 15 martie 2026.

Astfel, la începutul săptămânii viitoare, ca urmare a pătrunderii unei mase de aer rece din Câmpia Rusă, vremea va deveni deosebit de rece, cu nopți și dimineți geroase în mai multe zone. Ulterior, temperaturile cresc, mai ales în vestul și sud-vestul țării.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE