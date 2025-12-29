Prognoză meteorologică pentru intervalul 29.12.2025, ora 10.00 – 30.12.2025, ora 08.00

Cerul va fi variabil, iar vântul va avea unele intensificări în prima parte a intervalului, cu viteze de 30…40 km/h, apoi va slăbi treptat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de -7…-4 grade.

Prognoză meteorologică pentru intervalul 30.12.2025, ora 08.00 – 30.12.2025, ora 20.00

Cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară. Vântul va sufla moderat cu viteze de 30…35 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade. Municipiul București NU se va afla sub incidența unui mesaj meteorologic general de vreme severă, au transmis reprezentanții ANM.

Europa se pregătește de ger și vreme extremă în ianuarie 2026

Vortexul polar, perturbat de un eveniment rar de încălzire stratosferică, aduce temperaturi scăzute în SUA, Canada și Europa. Experții anunță temperaturi mai mici față de normalul perioadei și ger năprasnic în luna ianuarie 2026.

Prognozele pentru ianuarie 2026 indică temperaturi scăzute în Europa și America de Nord, cu un flux stabil de aer rece din regiunile polare. O analiză recentă publicată de site-ul specializat Sever-weather.eu indică o anomalie de presiune în stratosferă, cauzată de un eveniment de încălzire și de perturbarea vortexului polar.

Experții estimează o dezintegrare a circulației inferioare, ceea ce va permite eliberarea aerului polar rece în Statele Unite, Canada și Europa. În prezent, în România este valabil deja un cod galben de vreme sevră pentru mai multe județe.



