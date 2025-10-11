Vremea de mâine, 12 octombrie 2025, în România

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada duminică, 12 octombrie 2025, ora 9.00 – luni, 13 octombrie 2025, ora 9.00, vremea va fi în general frumoasă și normală termic în cea mai mare parte a țării.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și pe alocuri ploi slabe în nordul și centrul țării și cu totul izolat în rest.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la altitudini mari la munte, iar ziua pe alocuri și în sud-vest, est și sud-est.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 21 de grade, iar cele minime se vor situa în general între 3 și 10 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață.

Cum va fi vremea mâine, 11 octombrie 2025, în București

În București, în intervalul duminică, 12 octombrie 2025, ora 9.00 – luni, 13 octombrie 2025, ora 9.00, vremea va fi frumoasă și normală termic.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20… 21 de grade Celsius, iar cea minimă de 6… 9 grade Celsius.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 13 octombrie – 9 noiembrie 2025.

Cum va fi vremea în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 26 octombrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României, posibil ușor mai ridicate în vestul țării.

Cum va fi vremea în perioada 27 octombrie 2025 – 2 noiembrie 2025

Temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cum va fi vremea în săptămâna 3 – 9 noiembrie 2025

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Meteorologii estimează că iarna 2025-2026 va fi una geroasă, cu multă zăpadă în România și în mare parte din Europa, din cauza unor factori extrem de importanți care vor schimba vremea și care vor aduce temperaturi foarte mici.

