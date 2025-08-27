Vremea de mâine, 28 august 2025, în România

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada joi, 28 august 2025, ora 9:00 – vineri, 29 august 2025, ora 9:00, vremea va continua să se încălzească și va fi călduroasă după-amiaza în cea mai mare parte a țării, iar în Banat izolat va fi caniculă.

Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Banat și în zona montană (cu viteze, în general, de 40-50 km/h).

Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 35 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între două grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21-22 de grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Izolat se va forma ceață.

Cum va fi vremea mâine, 28 august 2025, în București

În București, în intervalul joi, 28 august 2025, ora 9:00 – vineri, 29 august 2025, ora 9:00, vremea va continua să fie călduroasă.

Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă va fi de 13-16 grade.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 25 august – 21 septembrie 2025.

Recomandări
Cum va fi vremea în săptămâna 25 – 31 august 2025

Valorile termice se vor situa, în general, în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte, local, în extremitatea de sud și de est a țării, precum și în centru.

Cum va fi vremea în săptămâna 1 – 7 septembrie 2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Cum va fi vremea în săptămâna 8 – 14 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și sud-vestice.

Cum va fi vremea în săptămâna 15 – 21 septembrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întregul teritoriu al României, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

