Vremea de mâine, 1 octombrie 2025, în România

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada miercuri, 1 octombrie 2025, ora 9:00 – joi, 2 octombrie 2025, ora 9:00, vremea va fi rece pentru această dată, chiar deosebit de rece în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei.

Cerul va fi temporar noros în vest și în sud-est și mai mult noros în rest.

Va ploua, ziua în nordul și în centrul Moldovei, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Maramureș, Banat, Crișana, nordul Munteniei și izolat în celelalte regiuni, iar noaptea în Oltenia, în jumătatea de vest a Munteniei, local în Transilvania și pe spații mai mici în rest. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 l/mp.

La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1400 m în Carpații Orientali și la peste 1700 m în restul zonei montane vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă (1-5 cm și izolat 8-10 cm).

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări, mai ale noaptea, local, în sud și în sud-est (viteze la rafală, în general, de 40-45 km/h).

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 grade în nordul Moldovei și 20 de grade în Lunca Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 și 10 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei. Izolat va fi ceață.

Cum va fi vremea mâine, 1 octombrie 2025, în București

În București, în intervalul miercuri, 1 octombrie 2025, ora 9:00 – joi, 2 octombrie 2025, ora 9:00, vremea va fi rece.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi mai mult noros. Trecător, în a doua parte a nopții, va ploua slab.

Vântul va sufla, în general, moderat (viteze la rafală de până la 35-40 km/h.) Temperatura maximă va fi de 16-18 grade și cea minimă, de 6-8 grade.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 29 septembrie – 26 octombrie 2025.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Valorile termice vor fi cu mult mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 6 – 12 octombrie 2025

Temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de cele caracteristice acestei săptămâni în toată țara.

Cum va fi vremea în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025

Temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 26 octombrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României, posibil ușor mai ridicate în vestul țării.