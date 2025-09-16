Vremea de mâine, 17 septembrie 2025, în România

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada miercuri, 17 septembrie 2025, ora 09:00 – joi, 18 septembrie 2025, ora 09:00, vremea se va răci și va fi în general închisă.

Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales ziua, când se vor semnala averse în jumătatea de est a țării și pe arii restrânse în rest. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 l/mp și se pot semnala descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă (rafale de peste 70-80 km/h), iar în prima parte a intervalului, local și în sud-vest, centru și sud-est (viteze de 45-60 km/h).

Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 26 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 4 și 14 grade. Noaptea, pe areale mici, se va forma ceață.

Cum va fi vremea mâine, 17 septembrie 2025, în București

În București, în intervalul miercuri, 17 septembrie 2025, ora 09:00 – joi, 18 septembrie 2025, ora 09:00, vremea se va răci și va fi în general închisă.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și temporar ploi, în special ziua. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade, iar cea minimă va fi de 10-12 grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 15 septembrie – 12 octombrie 2025.

Cum va fi vremea în săptămâna 15 – 21 septembrie 2025

Valorile termice vor avea valori mai ridicate decât valorile normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 22 – 28 septembrie 2025

Temperatura aerului va înregistra ușoare valori peste cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 6 – 12 octombrie 2025

Temperaturile vor fi în general apropiate de cele caracteristice acestei săptămâni în toată țara.

