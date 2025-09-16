Cum va fi vremea în săptămâna 15 – 21 septembrie 2025

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această săptămână mai ales în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, sudice și local în cele centrale și ușor excedentare în nord-estul țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 22 – 28 septembrie 2025

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toată țara. De asemenea, regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Temperatura medie a aerului se va situa în jurul mediilor climatologice în toate regiunile. Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi apropiat de cel obișnuit în regiunile estice, însă va avea o tendință ușor excedentară în restul țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 6 – 12 octombrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele caracteristice acestei săptămâni în toată țara. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în regiunile nordice, estice și local în cele centrale, cu o tendință ușor deficitară în sud-vestul țării.

