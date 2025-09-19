Vremea de mâine, 20 septembrie 2025, în România

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada sâmbătă, 20 septembrie 2025, ora 09:00 – duminică, 21 septembrie 2025, ora 09:00, vremea va fi predominant frumoasă.

De asemenea, procesul de încălzire va continua, astfel că în special valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice datei.

Cerul va fi mai mult senin, trecător cu înnorări ziua în estul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 24 și 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, spre 4 grade.

Se va semnala ceață, pe arii restrânse în Transilvania și izolat în rest.

Cum va fi vremea mâine, 20 septembrie 2025, în București

În București, în intervalul sâmbătă, 20 septembrie 2025, ora 09:00 – duminică, 21 septembrie 2025, ora 09:00, vremea va fi frumoasă.

Procesul de încălzire a vremii va continua, astfel că valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice datei.

Cerul va fi variabil, mai mult senin seara și noaptea și vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 28-29 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 11-14 grade.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 22 septembrie – 19 octombrie 2025.

Cum va fi vremea în săptămâna 22 – 28 septembrie 2025

Temperatura aerului va înregistra ușoare valori peste cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Vremea nu va mai fi la fel de caldă, astfel că temperatura aerului se va situa în jurul mediilor climatologice ale acestei săptămâni în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 6 – 12 octombrie 2025

Temperaturile vor fi în general apropiate de cele caracteristice acestei săptămâni în toată țara.

Cum va fi vremea în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025

Temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări.

