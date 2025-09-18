Vremea de mâine, 19 septembrie 2025, în România

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada vineri, 19 septembrie 2025, ora 09:00 – sâmbătă, 20 septembrie 2025, ora 09:00, vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor.

Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în nordul, centrul și estul țării, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe crestele Carpaților Meridionali, pe litoral și în Delta Dunării.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 28 de grade, cu cele mai scăzute valori în Maramureș și cele mai ridicate în sudul Banatului și al Olteniei.

Minimele termice se vor situa între 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral.

În a doua parte a nopții se va forma ceață local în Transilvania, pe văi, în depresiuni și izolat în restul teritoriului.

Cum va fi vremea mâine, 19 septembrie 2025, în București

În București, în intervalul vineri, 19 septembrie 2025, ora 09:00 – sâmbătă, 20 septembrie 2025, ora 09:00, vremea va fi frumoasă și se va încălzi.

Cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă, ușor mai ridicată decât ar fi normal la această dată, va fi de 26-27 de grade, iar cea minimă de 13-14 grade, mai scăzută în zona preorășenească, spre 10 grade.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 15 septembrie – 12 octombrie 2025.

Cum va fi vremea în săptămâna 15 – 21 septembrie 2025

Valorile termice vor avea valori mai ridicate decât valorile normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 22 – 28 septembrie 2025

Temperatura aerului va înregistra ușoare valori peste cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 6 – 12 octombrie 2025

Temperaturile vor fi în general apropiate de cele caracteristice acestei săptămâni în toată țara.

