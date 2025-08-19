Săptămâna 18 – 24 august 2025

În ceea ce privește temperatura aerului, valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile centrale, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Referitor la cantitățile de precipitații, regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice, centrale și nordice, dar și ușor deficitar în vest, sud-vest și nord-est, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 25 – 31 august 2025

În ceea ce privește temperatura aerului, cu excepția extremității de sud-vest a țării, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele specifice, mai ales în estul, nordul și centrul teritoriului.

Referitor la cantitățile de precipitații, regimul pluviometric se va situa, în general, în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 1 – 7 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sudice și sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

De asemenea, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 8 – 14 septembrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară în vestul, centrul și sudul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Amintim că Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, astăzi, o avertizare nowcasting cod roșu de ploi torențiale și acumulări de apă în mai multe localități din țară.



