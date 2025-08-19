Codul roșu de fenomene meteo extreme este valabil între orele 7.50 și 9.00

Potrivit ANM, va ploua, iar prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 50…70 l/mp.

Lista localităților afectate de avertizarea nowcasting ANM:

Județul Gorj: Tismana, Padeș, Cătunele, Godinești, Glogova, Ciuperceni;

Tismana, Padeș, Cătunele, Godinești, Glogova, Ciuperceni; Județul Mehedinţi: Baia de Aramă, Bala.

Cod roșu și portocaliu de ploaie în mai multe localități din Gorj și Mehedinți

O altă avertizare este în vigoare pentru mai multe localități din județele Gorj și Mehedinți. Avertizarea de cod portocaliu de fenomene meteo extreme este valabilă începând cu ora 7.00 și va expira în jurul orei 8.30.

În zonele vizate de avertizarea nowcastig cod portocaliu va ploua, iar prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25…30 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 35…50 l/mp.

Lista localităților sub cod portocaliu de ploaie:

Județul Gorj: Motru, Rovinari, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Padeș, Drăguțești, Peștișani, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Drăgotești, Cătunele, Telești, Godinești, Câlnic, Glogova, Ciuperceni;

Județul Mehedinţi: Baia de Aramă, Bala.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE