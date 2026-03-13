Cum va fi vremea în săptămâna 16 – 22 martie 2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice, precum și la munte, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 23 – 29 martie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face regiunile sudice și sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 30 martie – 5 aprilie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 6 – 12 aprilie 2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.

Prognoza pentru primăvara 2026 în Europa anunță temperaturi peste medie, dar și ninsori târzii și riscuri de îngheț, pe fondul slăbirii fenomenului La Niña și al unei încălziri bruște în stratosferă, potrivit centrelor meteorologice europene. Hărțile actualizate au dezvăluit că acest fenomen atmosferic major a provocat ruperea vortexului polar în două nuclee distincte. Primele consecințe sunt vizibile deja în evoluția vremii: o zonă masivă de presiune scăzută s-a format deasupra Canadei, influențând tiparele atmosferice din Statele Unite și din unele regiuni ale Europei.

