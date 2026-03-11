Martie 2026 – o lună secetoasă în România

Meteorologii transmit că în prima decadă a lunii martie, „o vastă arie de mare presiune atmosferică” a dominat continentul european, inclusiv România. Astfel, vremea a fost stabilă și uscată, cu amplitudini mari de la zi la noapte, dar și cu inversiuni de temperatură, ce au fost asociate cu ceață sau nebulozitate stratiformă.

„Precipitațiile au fost extrem de puține (o medie națională până la această dată de numai 0,1 l/mp față de o medie multianuală de 41 l/mp), iar temperatura medie este cu aproape un grad peste media multianuală (4,6 grade față de o medie multianuală de 3,9 grade). Așadar, o lună martie extrem de uscată până la această dată, iar așa cum vom vedea, și a doua decadă a lunii martie va aduce foarte puține precipitații”, precizează ANM într-un comunicat.

Cele mai secetoase luni martie în România au fost în anii: 1972 cu un total de 12 l/mp; 1990, cu 12,8 l/mp; 1985 cu o cantitate de apă de 13,4 l/mp; respectiv 2012 cu 13,5 l/mp.

Perturbație ciclonică de origine mediteraneeană, în Europa

ANM mai precizează că circulația de blocaj din ultimele două săptămâni se va transforma într-o circulație zonală (circulație dominantă la latitudini temperate în emisfera nordică), adică predominant de la vest către est.

„Acest tip de circulație se realizează atunci când Oscilația Nord-Atlantică (NAO+) trece pe fază pozitivă, adică o configurație a circulației atmosferice caracterizată prin intensificarea gradientului de presiune între anticiclonul azoric și ciclonul islandez. În această fază, diferența de presiune dintre aceste două formațiuni barice crește, ceea ce conduce la consolidarea și intensificarea circulației vestice atât în apropierea suprafeței, cât și în troposfera înaltă (intensificarea jetului polar)”, potrivit meteorologilor.

Din punct de vedere climatic, faza pozitivă a NAO favorizează transportul mai eficient de mase de aer oceanic umed și relativ cald (în sezonul rece) sau răcoros (în sezonul cald) către Europa de Nord și de Vest. În același timp, în Europa de Sud și bazinul mediteraneean se observă condiții atmosferice stabile și uscate, asociate cu extinderea anticiclonilor de brâu subtropical, în cazul Europei fiind vorba de dorsala anticiclonului azoric, susține ANM.

Astfel, fronturile aferente ciclonilor formați în Atlanticul de Nord vor evolua în principal spre partea de nord-vest și nord a Europei.

„Însă acest tip de circulație predominant zonală nu va fi de durată. Undele Rossby planetare ce înglobează toate perturbațiile atmosferice vor avea o meandrare mai puternică începând cu 14 martie. Astfel se va realiza un transfer de aer rece (masă de aer polar oceanic) peste vestul și centrul Europei și în cele din urmă spre bazinul vestic al Mării Mediterane, unde există condiții pentru ciclogeneză (contrast termic între mase de aer cu proprietăți diferite și umezeală)”, se mai arată în comunicat.

Meteorologii anunță că prima perturbație ciclonică de origine mediteraneeană se va forma în 14 martie, aceasta urmând să evolueze în bazinul vestic, iar cu o probabilitate destul de ridicată se vor forma cicloni și în perioada 17-19 martie, de această dată mai ales în partea centrală și estică a bazinului Mării Mediterane.

„Din prezenta estimare, toată această activitate ciclonică pare a fi limitată la regiunile riverane Mării Mediterane, iar pe continent se va instala din nou un regim de mare presiune, ce va rezulta din unirea unei dorsale aferente anticiclonului azoric cu anticiclonul est-european”, potrivit ANM.

Vremea în România, în perioada 12-19 martie

România rămâne departe de influența ciclonilor atmosferici, fie că vorbim de cei de origine nord-atlantică sau cei care urmează să se dezvolte în Marea Mediterană, astfel că până la începutul săptămânii viitoare nu sunt prognozate precipitații, iar regimul termic va fi comparabil cu cel din această perioadă, potrivit meteorologilor.

Va fi cald pentru această dată în regiunile intracarpatice, unde vor fi temperaturi maxime de peste 15 grade și izolat valori de până la 20 de grade.

O situație diferită vom avea în sud și est, unde circulația atmosferică în apropierea suprafeței terestre se va face dinspre Marea Neagră (sector estic), deci cu aport de umezeală, iar acest lucru va limita creșterea diurnă a temperaturilor, în special în zonele unde se va forma ceață sau nebulozitate joasă stratiformă.

„Sondajele atmosferice probabile indică prezența inversiunilor de temperatură la suprafață îndeosebi în timpul nopților și dimineților, însă mai multă umezeală în straturile joase ale troposferei va fi în 12 martie, ceea ce înseamnă mai multă ceață sau nebulozitate stratiformă în sud și est”, potrivit sursei citate.

Precipitații și scăderi de temperatură după 17 martie

Modificări sunt estimate după 17 martie, pe de-o parte, în sensul apariției precipitațiilor, însă mai probabilă ar fi o scădere a temperaturilor în cea mai mare parte a țării.

„Configurația barică probabilă indicată, cu anticicloni pe partea de nord-est a Europei și cicloni în bazinul Mării Mediterane, va favoriza o circulație predominant din sector nordic sau nord-estic, astfel că mase de aer rece de origine polară se vor extinde și spre țara noastră”, precizează ANM.

Zeci de angajați de la CE Oltenia au intrat în greva foamei: 1.500 de angajaţi ai companiei riscă să devină șomeri începând cu 1 aprilie
Știri România 16:15
Zeci de angajați de la CE Oltenia au intrat în greva foamei: 1.500 de angajaţi ai companiei riscă să devină șomeri începând cu 1 aprilie
Actele necesare pentru radierea „la cerere", când vinzi o mașină. Regula nouă a intrat în vigoare
Știri România 15:17
Actele necesare pentru radierea „la cerere”, când vinzi o mașină. Regula nouă a intrat în vigoare
Monden

„Chefi la cuțite", 11 martie 2026. Se lasă cu ceartă în platoul show-ului culinar de la Antena 1
Stiri Mondene 17:25
„Chefi la cuțite”, 11 martie 2026. Se lasă cu ceartă în platoul show-ului culinar de la Antena 1
Ianca Simion se confruntă cu anxietatea: „A început să îmi afecteze calitatea vieții". Mărturisirile făcute de fiica lui Răzvan Simion
Stiri Mondene 16:15
Ianca Simion se confruntă cu anxietatea: „A început să îmi afecteze calitatea vieții”. Mărturisirile făcute de fiica lui Răzvan Simion
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Politic

Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2. Care sunt principalele proiecte discutate de cei doi
Politică 17:59
Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2. Care sunt principalele proiecte discutate de cei doi
Oana Ţoiu recunoaște că în cazul Irinei Ponta, fata lui Victor Ponta, a fost „o eroare regretabilă, o comunicare paralelă"
Politică 14:18
Oana Ţoiu recunoaște că în cazul Irinei Ponta, fata lui Victor Ponta, a fost „o eroare regretabilă, o comunicare paralelă”
