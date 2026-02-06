Cum va fi vremea în săptămâna 9 – 15 februarie 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Cum va fi vremea în săptămâna 16 – 22 februarie 2026

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor excedentară în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 2 – 8 martie 2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Până vineri, la ora 10.00, este valabilă o informare meteorologică de vreme severă. Va ploua în cea mai mare parte a ţării, iar în Moldova şi în estul Transilvaniei vor fi lapoviţă şi ninsori, cu posibilitatea de a se forma polei. În Bucureşti, vremea continuă să se încălzească.

De asemenea, ANM a emis o atenţionare cod galben privind precipitaţii însemnate cantitativ, la munte ninsori viscolite şi strat de zăpadă, în vigoare tot până vineri dimineață. Astfel, în judeţele Prahova, Buzău şi Vrancea va ploua şi se vor acumula 25 – 35 l/mp şi izolat peste 40 – 50 l/mp.

În zona montană a judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Braşov şi Covasna, la peste 1.500 de metri altitudine, vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare şi se va depune strat nou de zăpadă, în medie de 15 – 30 cm (echivalentul în apă a 20 – 30 l/mp).

