Autoritățile se pregătesc pentru un „scenariu de caz extrem”

Erupția a provocat o coloană uriașă de cenușă care s-a ridicat spre cer, alarmând locuitorii din zonă. PHIVOLCS a emis un avertisment pentru toate unitățile guvernamentale locale să evacueze zona pe o rază de 6 km de la vârful vulcanului și să fie pregătite pentru evacuări suplimentare dacă activitatea vulcanică o va impune.

Imagini postate pe rețelele sociale arată zone întinse acoperite de un strat gros de cenușă vulcanică. Vulcanul Kanlaon, care se ridică la peste 3.000 de metri deasupra nivelului mării pe insula centrală Negros, este unul dintre cei 24 de vulcani activi din Filipine.

Eforturi de evacuare

Biroul Apărării Civile estimează că peste 54.000 de persoane sau 12.000 de familii vor fi afectate de eforturile de evacuare. Evacuările sunt în curs în patru sate de munte din orașul La Castellana, pe versantul sud-vestic al vulcanului, conform declarațiilor sergentului Ronel Arevalo pentru agenția de știri AFP.

Autoritățile se pregătesc pentru posibilitatea creșterii nivelului de alertă, ceea ce ar necesita măsuri suplimentare de evacuare și siguranță. Guvernatorul provinciei Negros Occidental, Eugenio Lacson, a declarat pentru ABS-CBN News că este pregătit să declare stare de calamitate, dacă situația se va înrăutăți.

Reacții locale și istoricul vulcanic al Filipinelor

„În ultimele zile am văzut fum negru ieșind din vulcan. Ne așteptam să erupă în orice moment săptămâna aceasta”, a declarat o localnică de 24 de ani pentru sursa citată. Ea a adăugat că oamenii s-au grăbit acasă pentru a aștepta ordinele de evacuare.

PHIVOLCS a avertizat că există indicii că vulcanul Kanlaon ar putea erupe din nou în zilele următoare. În septembrie, sute de rezidenți din apropiere au fost evacuați după ce vulcanul a emis mii de tone de gaze nocive într-o singură zi.

Conform PHIVOLCS, Kanlaon a erupt de peste 40 de ori din 1866, iar în 1996, trei excursioniști au fost uciși din cauza ejecției de cenușă din vulcan.

Autoritățile continuă să monitorizeze îndeaproape situația și îndeamnă locuitorii să rămână vigilenți și să urmeze instrucțiunile de evacuare.

