Duterte, care va împlini 80 de ani pe 28 martie 2025, riscă să devină primul fost șef de stat asiatic judecat la ICC. Acuzațiile sunt extrem de grave: crime împotriva umanității, mai exact responsabilitatea pentru cel puțin 43 de asasinate comise între 2011 și 2019.

El a fost arestat marți, 11 martie, pe aeroportul principal din Manila și, în cursul anchetei, a recunoscut că a ținut o „echipă morții” pentru a reprima crima în timp ce era primar al unuia dintre cele mai mari orașe ale țării.

Dosarul este în faza preliminară, iar judecătoarea română, alături de colegele sale Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou din Benin și María del Socorro Flores Liera din Mexic, va decide dacă există suficiente probe pentru a începe procesul propriu-zis.

Dacă ICC va merge mai departe, Duterte riscă un proces de lungă durată, care ar putea duce la o condamnare istorică.

Cine este Iulia Antoanella Motoc, judecătoarea care va conduce ancheta

Iulia Antoanella Motoc nu este un nume necunoscut în lumea juridică. Magistratul român are o experiență vastă în drept internațional și drepturile omului. A fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), unde a luat decizii importante în cazuri de abuzuri ale statului asupra cetățenilor. De asemenea, a ocupat funcția de judecător la Curtea Constituțională a României și a avut un rol activ în diverse comisii ONU privind drepturile omului.

Cu un doctorat în drept obținut la Universitatea Aix-Marseille III din Franța și o carieră academică solidă, Motoc este considerată unul dintre cei mai respectați magistrați români la nivel internațional.

Acuzații grave aduse fostului președinte Duterte

Rodrigo Duterte, care va împlini 80 de ani pe 28 martie 2025, ar putea deveni primul fost șef de stat asiatic judecat de Curtea Penală Internațională. Acuzațiile care i se aduc sunt extrem de serioase: crime împotriva umanității prin asasinate în masă.

Fostul președinte Rodrigo Duterte arestat pe aeroport, 11 martie 2025 Foto: Veronica Duterte / Facebook

Procurorii ICC susțin că Duterte poartă responsabilitatea pentru moartea a cel puțin 43 de persoane între 2011 și 2019. Aceste crime ar fi fost comise în contextul controversatei sale „lupte împotriva drogurilor”, o campanie brutală care a dus la uciderea a mii de suspecți fără proces. Organizațiile pentru drepturile omului au acuzat regimul Duterte că a orchestrat execuții extrajudiciare și că a încălcat grav drepturile fundamentale.

Deși Filipine s-a retras oficial din ICC în 2019, instanța susține că are jurisdicție asupra faptelor comise în timpul mandatului lui Duterte, deoarece țara era încă parte a Curții când au avut loc crimele.

