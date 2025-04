Hotel evacuat imediat

Reykjavik, Iceland with a volcano erupting behind itpic.twitter.com/oU89DvdkIq — Massimo (@Rainmaker1973) March 31, 2025

Benedikt Ófeigsson, directorul departamentului de monitorizare a deformărilor solului, a declarat că semnele erupției au fost detectate imediat după ce activitatea seismică a fost înregistrată sub pământ.

Una dintre cele mai populare atracții turistice, hotelul Blue Lagoon a fost evacuat imediat după începerea erupției. Toți oaspeții au fost mutați în alte hoteluri, iar procesul s-a desfășurat fără incidente. Helga Árnardóttir, managerul hotelului, a explicat:

„Oaspeții au fost treziți în această dimineață de începerea activității vulcanice. Evacuarea a decurs rapid și fără probleme”.

Alertă roșie emisă de dimineață

Biroul Meteorologic al Islandei a emis o alertă roșie în jurul orei 6.00 dimineața, ora locală. Specialiștii au observat modificări clare în presiunea solului, indicând deplasarea magmei spre suprafață.

„Cel mai probabil, acumularea de magmă va duce la o erupție în zona dintre Sunddhnúkur și Stóra-Skógfell”, a anunțat Biroul Meteorologic pe 25 martie.

A drone captured stunning close-up shots of lava bubbling in the crater of a volcano that began erupting near #Iceland capital, Reykjavik pic.twitter.com/2hiwVGbyMv — X Posterity (@NewXPosterity) November 11, 2023

Aceasta nu este prima erupție majoră din Islanda în ultimii ani. Peninsula Reykjanes a fost lovită de mai multe erupții vulcanice între decembrie 2023 și decembrie 2024, după o serie de cutremure intense din noiembrie 2023. Seismologii continuă să monitorizeze situația, avertizând că zona rămâne instabilă, iar riscul de noi erupții este ridicat.

