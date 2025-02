Noul sezon Asia Express a luat startul cu multă adrenalină și provocări pe măsură! Concurenții au intrat deja „în pâine” și dau tot ce pot pentru a ajunge cât mai departe în competiție și, desigur, pentru a pune mâna pe marele premiu. Traseul acestui sezon se anunță a fi unul dintre cele mai solicitante din istoria show-ului, cu un drum lung ce străbate trei țări spectaculoase: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

Printre cele mai efervescente echipe ale sezonului se numără și cea formată din Mara Bănică și Serghei Mizil. Cei doi nu doar că aduc umor și energie în competiție, dar dau dovadă și de o rezistență de invidiat. Cancan a obținut primele imagini de pe Drumul Eroilor, surprinzându-i pe cei doi în plină acțiune.

Serghei Mizil a fost surprins făcând autostopul, abordându-i pe localnici cu zâmbetul larg și binecunoscutul său farmec. Ținuta aleasă pentru provocările zilei? Un maiou gri, pantaloni scurți, adidași comozi și, bineînțeles, o bandană pentru a face față soarelui dogoritor. În stilul său caracteristic, Serghei a reușit rapid să convingă un șofer să le ofere un drum, spre bucuria Marei Bănică.

Jurnalista nu s-a lăsat mai prejos. Cu un prosop pe cap, ca să se ferească de soare, Mara a urcat alături de colegul său în bena mașinii, gata să înfrunte următoarele provocări. Deși traseul este dificil, iar condițiile sunt departe de a fi confortabile, cei doi dau dovadă de curaj și perseverență.

Și Anda Adam și soțul ei, Joseph, sunt încântați de această competiție. Cuplul a fost filmat cu ghiozdanele în spate, în timp ce sunt cu zâmbetul pe buze că se află în show-ul de la Antena 1.

Mara Bănică și-a dorit mult să meargă la Asia Express

Mara Bănică este extrem de încântată că participă la acest proiect de la Antena 1. Înainte de a pleca în aventura vieții sale, ea a declarat: „Știu pe de rost fiecare episod din cele şapte sezoane de până acum şi, în sfârsit, voi scrie măcar unul în cel de al optulea! Dar unul fabulos, asa cum e şi partenerul meu din aventura asta extraordinară!

Am tot sperat, an de an, să fiu aleasa şi eu! De data asta, eroul vietii mele, tata, l-a rugat, acolo sus, pe Dumnezeu să facă să fie bine şi să pornesc pe Drumul Eroilor. Dacă până acum se ştia că eroii nu au vârstă, reţineţi că vârsta lor în acest sezon e 121 de ani! Drumul Eroilor, păzea, venim!”

De ce a acceptat Serghei Mizil să participe la Asia Express

Serghei Mizil recunoaște că participarea sa la Asia Express a venit dintr-o glumă, care a devenit realitate. De asemenea, el a spus ce l-a determinat să accepte provocarea la 70 de ani. „Ideea participării mele la Asia Express a pornit de la o caterincă pe care am făcut-o odată cu Mara Banică «Bai, ce ne-am distra noi, dacă am merge la Asia Express!»

Nu eram prea hotărât la data discuţiei, dar după aceea, ieşind la pensie, nemaiavând ce face, m-am hotărât să merg. Una la mână, mă fascineaza zona respectivă şi este destul de greu să ajungi acolo, adică să merg de unul singur, nu vreau, să găsesc un grup să merg cu mai mulţi prieteni e mai greu. M-am hotărât să particip la acest concurs, cu această ocazie văd zonele acelea, eu fiind fascinat de Vietnam. Vreau să-mi încerc puterile, să văd dacă la 70 şi ceva de ani mai pot sa fac faţă la acest traseu. Bineînţeles că merg cu gândul de a câştiga si sunt convins că voi ajunge cât mai departe.”

Concurenții de la Asia Express se descurcă cu 1 euro pe zi

Unul dintre cele mai lungi trasee de până acum se așterne în fața a 9 perechi de vedete în sezonul cu numărul 8 al celui mai dur reality show al momentului, Asia Express. Drumul Eroilor va străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și i-a adus în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

