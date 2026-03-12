A pierdut un colet de 600 de euro

Clientul, care vindea o consolă de jocuri în valoare de aproape 600 de euro, a depus coletul la o stație de ambalare DHL din Aschaffenburg, Germania.

După închiderea compartimentului, sistemul nu a înregistrat corect închiderea și nu a împiedicat redeschiderea ușii. De asemenea, bărbatul nu a primit nicio chitanță.

Utilizatorul a sunat la linia telefonică DHL în timp ce se afla încă la locație. Reprezentantul serviciului de asistență a răspuns că nu pot face nimic; șoferul va ridica cu siguranță coletul a doua zi.

Când a fost întrebat ce s-ar întâmpla dacă un alt client ar deschide compartimentul și ar lua coletul, angajatul a răspuns: „O, dar asta nu se va întâmpla; de obicei, clienții lasă pur și simplu coletul înăuntru”.

Când clientul DHL s-a întors mai târziu, coletul dispăruse, probabil fusese furat.

După cum a explicat pe Reddit, clientul a folosit un cod QR și funcția „Compartiment prea mic” pentru a testa sistemul.

„Cu această metodă, am reușit să deschid 10-15 compartimente. Unul conținea un colet. Propriul meu colet dispăruse deja, probabil furat. Pur și simplu o nebunie…”, a povestit clientul.

„Am reușit să deschid toate compartimentele marcate ca „goale” de către Packstation. Într-un alt compartiment (nu cel în care îmi pusesem coletul), am găsit coletul unui alt client, pe care, evident, l-am lăsat în stație. Absolut incredibil…”.

Bărbatul spune că folosește „în mod regulat de peste 12 ani” lockerele DHL și „nu a avut niciodată probleme majore cu ele”.

„După această experiență, vă pot sfătui absolut să nu îl folosiți… nimeni nu are nevoie de așa ceva!”, adaugă clientul.

Problemele sistemului de lockere DHL

Alți utilizatori au raportat experiențe similare, precum colete puse în compartimente deja ocupate sau colete plasate în cutii marcate ca „goale”. 

Un șofer de livrare DHL a confirmat: „Mi s-a întâmplat recent exact acest lucru ca șofer de livrare. Mi s-a întâmplat de câteva ori să fiu nevoit să pun un colet în cutie și să fie deja unul acolo, sau ar fi trebuit să fie unul, dar nu era”.

Incidentul arată că vulnerabilitățile sistemului de colete pot fi exploatate, iar consecințele pentru clienți pot fi grave, chiar și atunci când există asigurare. 

„În teorie, s-ar putea folosi un cod DHL de 5 euro pentru a verifica în fiecare seară, când lucrurile se liniștesc la dulapul de colete, dacă există colete în compartimentele «goale» și a le prelua. DHL nu ar fi răspunzătoare. Asta mă lasă fără cuvinte…”, a mai spus clientul care a pierdut 600 de euro.

DHL a recunoscut că erorile tehnice nu pot fi excluse complet în cazuri individuale, „așa cum se pare și în cazul descris”. Însă spune despre Packstation că sunt „modalitate consacrată, fiabilă și sigură” de a primi și trimite colete.

Stațiile DHL Packstation sunt populare datorită comodității.

Și în România stațiile de colete, lockerele, recunoscute după numele de easybox-uri (deși această denumire aparține strict eMag/Sameday) sunt foarte populare.

În prezent, numărul acestora a ajuns la 10.468. Cele mai multe aparțin Sameday (58,5%), 26% sunt lockere FAN Courier şi 11,4% sunt lockere GLS, potrivit eAWB.

