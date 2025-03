„Credeţi-mă, înţeleg ironia din întrebarea dumneavoastră, dar eu vă zic că mă consider o bună româncă, iar scrisoarea pe care am scris-o eu lui Trump a fost, consider acum, după tot ceea ce s-a întâmplat, că a fost o capodoperă academică, la tot ceea ce s-a întâmplat până acum”, a răspuns Lasconi.

„Am declarat-o de mai multe ori că o să fac lumină în acest caz, dar nu acum, pentru că nu este bine pentru ţara mea. Dar dacă e să-mi iau orice ironie de la presă şi oricâte înjurături din bula noastră pentru ţara pe care o iubesc… Shoot!”, a completat președinta USR.

Ea a adăugat că mereu sunt importante relațiile personale între oameni. „Importante sunt relaţiile interumane. Dacă tot am ajuns să vorbim depsre asta, imaginaţi-vă că stă Nicuşor cu Trump faţă în faţă. Ce vorbesc? Sau altcineva, nu ştiu”, a mai spus Lasconi.

Pe 8 decembrie 2024, la două zile după ce CCR a anulat alegerile prezidențiale 2024, Elena Lasconi a postat pe rețeaua X, fostă Twitter, o scrisoare adresată lui Donald Trump, care la acel moment era președintele ales al SUA. Lasconi i-a transmis lui Trump că îşi doreşte să se întâlnească şi să stabilească o relaţie personală, pentru că ea nu este „candidatul lui Soros”. Donald Trump nu i-a răspuns nici până astăzi.

President @realDonaldTrump, you have all my respect for the great things you have done, and will continue to do, to put America first and for your continuous fight for the American people. You are a true leader of the people, just like me.



I share your belief that the people and… pic.twitter.com/rEHgbHmb6w