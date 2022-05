Jurnalistul de investigație american Walter Robinson, în vârstă de 76 de ani, a vorbit aseară, de pe scena Superscrieri ediția 11, despre curajul jurnaliștilor români și despre cât de importantă e presa liberă într-un stat democratic.

„Aici mă găsesc printre colegi, printre prieteni noi, printre stimați jurnaliști și scopul nostru este să căutăm și să descoperim adevărul. Mă aflu printre femei și bărbați care înțeleg că ceea ce facem contează. Că ceea ce facem irigă și întărește rădăcinile democrației”, și-a început discursul jurnalistul american.

Nu există o lumină mai bună pentru mine decât jurnalismul de bună calitate și, în special, cel la nivel local. Promovează civilitatea în spațiul public. Ridică calitatea discursului public și îi adună pe oameni împreună mai degrabă decât să-i separe. Face posibil ca cetățenii bine informați să voteze politicieni care vor să servească interesul public, și nu pe cel personal. Walter Robinson, jurnalist de investigație din SUA:

„Democrația nu-și poate atinge așteptările fără reporteri ca voi, a căror misiune este să spună oamenilor adevărul și să-i facă pe cei de la putere responsabili. Jurnalismul vostru de bună calitate dă un înțeles prezentului. Face viitorul mai puțin înfricoșător. Jurnalismul vostru de calitate, onorat în această seară aici, este oxigenul democrației. Fără el, toți ne sufocăm”, a mai spus Robinson în Amfiteatrul în aer liber al Teatrului Național București.

Presa liberă, cel mai mare dușman al tiraniei

Cu o carieră de peste 30 de ani, Walter Robinson a condus echipa Spotlight a ziarului The Boston Globe, care a realizat seria de investigații ale abuzurilor sexuale din interiorul Bisericii Catolice. Pentru aceste dezvăluiri, ziarul a câștigat Premiul Pulitzer în 2003.

La București, Walter Robinson a subliniat importanța presei libere, atât la nivel central, cât și local, în consolidarea democrațiilor. „Nu există o fundație mai sănătoasă pentru o democrație ca o presă solidă și liberă. Voi și cu mine știm asta. Dar asta știu și liderii despotici, cei care aspiră să fie dictatori și autoritari. Mussolini a fost un editor de presă, care a transformat presa din Italia în mașina sa de propagandă. Hitler i-a urmat exemplul, iar acum, într-o clipită, Putin face același lucru în Rusia”, a dat câteva exemple Robinson.

Winston Churchill a scris asta: «O presă liberă este gardianul neobosit al oricărui alt drept pe care îl prețuiesc oamenii liberi. Este cel mai mare dușman al tiraniei».

Walter Robinson, jurnalist de investigație din SUA:

Robinson, în fața jurnaliștilor români: „Voi toți sunteți eroii mei”

Jurnalistul american a adus un elogiu jurnaliștilor români, despre care spune că își asumă mult mai multe riscuri decât cei din America, pentru că nu sunt la fel de bine protejați de legislație. „Am fost invitat aici pentru că Fundația Friends For Friends a considerat că ce am reușit eu și colegii mei din Spotlight s-ar putea să-i motiveze pe jurnaliștii români. Trebuie să vă mărturisesc că de fapt contrariul este adevărat. Am acceptat invitația pentru că eu sunt inspirat de ce faceți voi. De ce? Pentru că în SUA avem Primul Amendament, care ne garantează drepturile atât de mult încât aproape orice facem nu presupune niciun risc. Cea mai mare temere a majorității jurnaliștilor de investigație americani e că s-ar putea să întârzie la cină”.

Nu același lucru se întâmplă aici. Reportaj după reportaj, în fiecare zi, voi vă asumați riscuri pe care noi, în America, le-am găsi inimaginabile: riscuri cu privire la reputația voastră, la joburile voastre și chiar la securitatea voastră personală. Walter Robinson, jurnalist de investigație din SUA:

Presiunile asupra presei au crescut

Afirmațiile lui Walter Robinson apar în contextul în care România a căzut opt locuri în clasamentul anual al libertății presei publicat de organizația Reporteri fără Frontiere, ajungând pe locul 48, în timp ce Republica Moldova e pe 40, spre exemplu. De altfel, organizația a atras atenția asupra presiunilor în creștere la care sunt supuși jurnaliștii din România. Printre acestea în ultimul an se numără zecile de procese intentate de primarul sectorului 4, Daniel Băluță, la adresa jurnaliștilor de la Libertatea, mai multe decizii ale instanțelor care vizau ștergerea de investigații de pe site-uri precum Recorder, Rise Project sau Libertatea, totul culminând cu recentul episod Emilia Șercan.

Elogiu pentru Emilia Șercan

De altfel, Walter Robinson și-a încheiat discursul cu laude aduse jurnalistei Emilia Șercan, care recent a acuzat instituțiile statului român de orchestrarea unei acțiuni de kompromat la adresa ei, după ce a dezvăluit că premierul Nicolae Ciucă a plagiat în teza sa de doctorat.

„Reporterii noștri de investigație s-ar putea să fie la fel de buni ca Emilia Șercan, deși mă îndoiesc că vreun jurnalist pe care-l cunosc eu e la fel de bun ca ea. Noi nu avem reporteri care să aibă curajul ei și convingerea că merită să-ți asumi aceste riscuri pentru că jurnalismul e atât de important. Știu că o fac pe Emilia să se rușineze spunând asta, dar tu ești eroul meu. Și voi toți sunteți eroii mei”, a spus în încheiere Walter Robinson.

Șase texte publicate în Libertatea, premiate la Gala Superscrieri

În cadrul Galei Superscrieri de luni seara, redacția Libertatea a primit patru premii, iar alte texte premiate au apărut și în Libertatea:

Secțiunea Opinie

Locul I – Femeie educată, caut partener – Radu Umbreș (ISCOADA)/text apărut și în Libertatea

Locul II – Când presa devine ecoul minciunilor spuse de un înalt prelat al BOR pe tema COVID. Și Libertatea greșește – Alexandra Nistoroiu (Libertatea)

Locul III – De ce pleacă românii din țară? – Elena Stancu (Teleleu/Libertatea)

Investigație

Locul III: „Domnul Florin Roman nu a urmat cursurile și nu a luat licență la noi” – Răzvan Luțac, Ciprian Ranghel, Cătălin Tolontan (Libertatea) / Judecătorul lui Șor – Iurie Sanduța (RISE Project Moldova)

Fotografie de News

Cine sunt cei care îi ajută pe migranții de pe străzile Timișoarei. „Vreți să ne rugăm acum? Voi în limba voastră, noi în limba noastră” – Vlad Chirea (Libertatea)

Premiul special ANIMAL WELFARE ÎN ROMÂNIA

Ferma ilegală de urși din Arad începută în anii 90 și tolerată de autorități până azi. Instituțiile statului ridică din umeri: „Nu este responsabilitatea noastră” – Cristina Radu, Vlad Chirea foto (Libertatea).

Marele premiu al Galei Superscrieri 2022 – Superscrierea anului – a fost luat de Victor Ilie, Clanul Marelui Alb (Recorder).

Lista completă a premianților poate fi consultată aici.

