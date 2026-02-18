Revenirea lui Warren Buffet în mass-media

Această mișcare vine după ce Buffett, la sfârșitul anului 2025, a părăsit funcția de CEO al Berkshire Hathaway după șase decenii, predând conducerea vicepreședintelui Greg Abel.

Berkshire Hathaway a cumpărat 5,07 milioane de acțiuni ale companiei editoriale, cu o valoare de piață de 351,7 milioane de dolari la sfârșitul anului 2025, conform datelor transmise către SEC, autoritatea de reglementare a pieței din SUA.

Aceasta marchează revenirea Berkshire Hathaway în sectorul media, după ce în ianuarie 2020 compania a vândut BH Media Group (BHMG) pentru 140 milioane de dolari. În acel moment, Buffett declara că modelul de afaceri al presei scrise era pe cale de dispariție.

„Dacă căutai un loc de muncă sau un apartament, singura opțiune era secțiunea de anunțuri. Acestea au dispărut”, a declarat Buffet la acel moment.

Totuși, The New York Times Company nu se limitează la ziarul său emblematic. Portofoliul include și jocul online Wordle, achiziționat în 2022, precum și platforma de sport The Athletic, care a adunat peste 12 milioane de abonați.

Relația lui Buffet cu Donald Trump

The New York Times a avut o relație tensionată cu președintele Donald Trump, care a numit publicația „dușman al poporului american”.

În 2025, Trump a intentat un proces de defăimare împotriva ziarului, solicitând daune de 15 miliarde de dolari, și a continuat să critice publicația pe rețelele sociale. În noiembrie 2025, Trump a recurs la atacuri personale, numind „urâtă” o jurnalistă de la New York Times.

Buffett însuși a avut divergențe cu Trump, dar într-un mod mai subtil. În aprilie 2025, Buffett a negat printr-un comunicat că ar susține politicile economice promovate de Trump.

„Toate informațiile despre presupusele mele comentarii sunt false”, a precizat Buffett, după ce Trump a distribuit videoclipuri cu informații eronate pe rețelele sociale. De asemenea, în trecut, Buffett a criticat tarifele vamale, calificându-le drept „un act de război”.

Modificări în portofoliul Berkshire Hathaway

Conform formularului 13F, Berkshire Hathaway a făcut investiții suplimentare în Chevron, Chubb și Dominos în ultimul trimestru din 2025. În schimb, a redus participațiile în companii precum Apple, Amazon și Bank of America.

Totuși, Apple rămâne cea mai mare investiție din portofoliul grupului, cu 227,9 milioane de acțiuni, comparativ cu 238,2 milioane în trimestrul anterior. În alte sectoare, investițiile în Alphabet (Google), Coca-Cola și American Express au rămas neschimbate.

Kraft-Heinz, o altă companie importantă din portofoliu, și-a suspendat planurile de separare a unor mărci, precum Oscar Mayer și Kraft Singles, conform anunțului făcut în septembrie 2025.

Declarațiile lui Buffett la retragere

În mai 2025, la ultima sa adunare anuală ca CEO, Buffett a declarat: „Comerțul nu ar trebui să fie o armă. Statele Unite au câștigat. Am devenit o țară incredibil de importantă, pornind de la zero acum 250 de ani; nimic nu se poate compara cu asta”.

Potrivit El Pais, deciziile lui Buffett continuă să influențeze piața, chiar și după retragerea sa oficială, consolidându-i reputația de unul dintre cei mai importanți investitori ai ultimelor decenii.

