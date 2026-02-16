În 2019, a fost invitată de Muzeul de Artă Modernă din New York să scrie o poezie inspirată de una dintre sculpturile de acolo. Iar aceasta a ales celebra sculptură „Pasărea în spațiu” de Constantin Brâncuși (versiunea din 1928), o capodoperă a modernismului ce simbolizează zborul, esența mișcării și aspirația spre infinit.

Lucrările lui Brâncuși, expuse la New York

Wendy S. Walters a explicat, într-un interviu pentru Libertatea, cum a inspirat-o Brâncuși și ce a atras-o la cunoscuta operă de artă a marelui sculptor român.

Pe parcursul a două decenii, Constantin Brâncuși, de la a cărui naștere se vor împlini 150 de ani pe 16 februarie, a creat 16 versiuni (7 din marmură, 9 din bronz) ale „Păsării în spațiu”. El considera fiecare dintre acestea ca fiind o operă unică, nereproductibilă.

Muzeul de Artă Modernă din New York, unul dintre cele mai mari muzee din lume, deține două versiuni ale sculpturilor din seria „Pasărea în spațiu” a lui Brâncuși: una realizată în 1928, cu o înălțime de 137,2 centimetri, iar a doua, realizată de marele sculptor în 1941 și cu o înălțime de 182,9 centimetri.

Seria „Pasărea în spațiu”, cuprinzând variante în bronz și marmură, a revoluționat arta mondială prin abstractizare, generând un celebru proces în 1926 în Statele Unite, după ce vameșii americani au refuzat să încadreze una dintre versiuni ca operă de artă, etichetând-o drept „obiect utilitar”. Procesul a dus în cele din urmă la recunoașterea legală a sculpturii abstracte atât de valoroase a lui Brâncuși.

„Am fost invitată să scriu despre o sculptură de la Muzeul de Artă Modernă din New York, iar Pasărea în spațiu mi s-a părut o lucrare evidentă și abstractă în același timp. Văzusem versiuni ale acesteia și înainte, dar de data aceasta mi-am făcut timp să o privesc cu atenție. Este o lucrare care îl dezvăluie pe Brâncuși ca fiind un artist uriaș, care nu se ferea să ia decizii”, a povestit Wendy S. Walters pentru Libertatea.

Ce a atras-o cel mai mult la sculpturile lui Brâncuși

Poeta Wendy S. Walters a dezvăluit pentru Libertatea și care a fost abordarea sa când a scris un poem despre celebra sculptură lui Brâncuși, poem ce este și acum pe site-ul Muzeului de Artă Modernă din New York (MoMA).

„M-am gândit în continuu la gestul de a te întinde în spațiu. M-am imaginat în apartamentul meu de atunci, întinzându-mă până la stradă. Cum aș putea fi în mai multe spații în același timp? Acesta este genul de lucru pe care sculptura pare să îl facă întotdeauna; ea se află simultan în trecut și în prezent. Își aruncă umbra în viitor. Sunt uimită de cei care creează o operă ce demonstrează o astfel de prezență, precum a fost și cazul lui Constantin Brâncuși”, spune poeta americană.

Ceea ce a atras-o la seria de sculpturi ce compun „Pasărea în spațiu” este modul în care par să descrie actul de întindere, de alungire: „Aceasta este o acțiune diferită de zborul în sine, dar face parte din actul de a zbura. Alungirea mi se pare mie, care nu sunt sculptor, un gest dificil de reprezentat. Am admirat talentul și arta lui Brâncuși în acest tip de provocare”.

Wendy S. Walters a vorbit și despre câtă poezie există în sculpturile lui Brâncuși.

„Brâncuși a fost influențat de poezia lui Ezra Pound, care era destul de exigent în propria sa muncă. Scrierile lui Pound erau puternic influențate de textele clasice. El avea propriile sale așteptări cu privire la ceea ce ar trebui să fie poezia, bazate pe ceea ce admira din trecut.

Sculpturile lui Brâncuși mi s-au părut a fi despre ceea ce sculptura ar putea fi, bazate pe ceea ce admira el în prezent. Poezia este o înregistrare a respirației unui poet. Presupun că și sculptura ar putea fi acest lucru, deși cu o ușoară modificare. Poate că este o înregistrare a respirației unui poet exprimată prin mâinile sale”, este de părere Wendy S. Walters.

Poezie pe care Wendy S. Walters a scris-o după ce a admirat sculptura lui Brâncuși poartă numele „Esența lucrurilor”. Vă prezentăm mai jos traducerea ineditului poem inspirat de Brâncuși:



Mergi pe strada întunecată și strălucitoare, netedă ca o oglindă.

Aici există o lume dincolo de ceea ce cunoaștem. Un bărbat descarcă

cutii de carton dintr-un camion, le stivuiește cât poate de zgomotos.

În depărtare, sirenele sugerează că acest oraș sau altul

este gata să înceapă sezonul iubirii. Cine nu speră că

mașina se va opri în fața ușii sale? Șoferul ne înmânează un plic alb

unuia dintre noi – numele obiectului pe care trebuie să

îl înțelegem este scris în interior. Poate este o ustensilă de bucătărie sau un

aparat medical. În cele din urmă, sosește un tren, iar peronul

de pe care plecăm pare, pentru o clipă, instabil.

Femeia adormită pe bancă, neperturbată de zgomot, este

specială. Odată, și-a întâlnit dușmanul la colțul străzii unde a

învățat să-și cânte numele. Un vis se îndepărtează, luând jumătate

din viețile noastre, în timp ce șoptim despre rușine.

Oamenii împrăștie

plângeri pe care alții le culeg ca pe cuburi de pâine veche,

își poartă imaginația sub pălării cu pene goale.

Acum, o sută de ani mai târziu, suntem bineveniți să mergem acasă.

Vom ridica frunzele udate spre lumina dimineții.

Cine este Wendy S. Walters

Wendy S. Walters este laureată a premiului Creative Capital în categoria literatură non-ficțiune și autoare a unei cărți de proză, Multiply/Divide: On the American Real and Surreal (Sarabande Books, 2015), numită cea mai bună carte a anului de Buzzfeed, Flavorwire, Literary Hub, The Root și Huffington Post și alții.

Este, de asemenea, autoarea a două cărți de poezii, Troy, Michigan (Futurepoem, 2014) și Longer I Wait, More You Love Me. Creațiile sale au fost publicate în The New York Times, The Los Angeles Times, BOMB, The Yale Review, The Iowa Review, Laphams Quarterly, Full Bleed și Harpers Bazaar.

A fost artistă rezidentă la BRIClab în Brooklyn, iar opera sa lirică a fost interpretată pe scară largă, inclusiv la Carnegie Hall, Joes Pub, Louisiana Museum for Moderne Kunst în Danemarca, The Institute for Advanced Study și Pittsburgh Symphony.

Wendy S. Walters este profesor asociat de non-ficțiune Facultatea de Arte de la Universitatea Columbia. Poeta americană deține un masterat și un doctorat în poezie și literatură de la Universitatea Cornell. Este fost decan asociat al departamentului de istorie și teorie a artei și designului la Parsons, The New School, și fost director al programului de scriere non-ficțiune al Universității Columbia.







