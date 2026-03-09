După cum scriu cei de la 9to5Google, designul tradițional al bulelor de chat va fi înlocuit cu un aspect mai modern, cu margini rotunjite.

Această modificare elimină „coada” bulelor, aliniind mai bine mesajele la marginea ecranului și reducând spațiile goale inutile. Toate unghiurile sunt acum mai netede, ceea ce aduce o notă modernă interfeței.

Noua estetică reflectă tendințele actuale din designul aplicațiilor mobile.

Meta va introduce abonamentul premium pentru WhatsApp

Pe lângă această schimbare de design, Meta pregătește o opțiune Premium pentru WhatsApp, conform aceleiași. Abonamentul va include funcții exclusive precum icoane personalizabile, teme și tonuri de apel unice, dar și posibilitatea de a adăuga la „pinned” un număr mai mare de conversații.

Utilizatorii beta pot observa un banner în secțiunea Setări, care îi invită să se înscrie pe lista de așteptare pentru acest plan Premium.

Această funcție nu este obligatorie, însă cei care doresc să plătească pentru abonament vor avea acces prioritar în ziua lansării, mai menționează sursa citată.

Când se lansează abonamentul lunar la WhatsApp

Deși data exactă de lansare nu este încă anunțată, Meta pare să caute noi modalități de a monetiza platforma WhatsApp, care numără miliarde de utilizatori activi zilnic.

În ciuda criticilor legate de această inițiativă, schimbările de design, precum bulele de chat rotunjite, vor aduce o experiență mai plăcută utilizatorilor ce folosesc aplicația pe smartphone.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE