Mesajul promite „Internet wireless gratuit prin satelit. Descărcare gratuită.”

Promisiune falsă

Există mai multe semne că materialul a fost generat prin inteligență artificială. Prezentatoarea din video prezintă caracteristici vizuale suspecte, cum ar fi un efect de halou în jurul umerilor și părului, cu o delimitare bruscă și nerealistă față de fundal.

De asemenea, părul apare fie prea perfect, fie ușor neclar la margini. Pielea prezentatoarei arată extrem de netedă, lipsită de imperfecțiunile naturale, porii sau microexpresiile care apar în filmările profesionale de înaltă rezoluție.

Totodată, în video se observă că sunetele care se aud nu sunt spuse de femeia din video.

Wi-Fi gratuit, fără parolă și costuri, prin satelit. Fake news demontat de Factual

Pagina de Facebook

Pagina „Easy apps” a fost creată recent, pe 27 mai 2025, și are o singură postare. Persoanele care administrează această pagină sunt localizate în Brazilia și Spania, nu în România. 

Pagina derulează în prezent 78 de reclame sponsorizate active, multe care promit internet gratuit în diverse limbi, inclusiv rusă, slovacă, poloneză, franceză și spaniolă. Unele reclame promit și alte beneficii imposibile, precum recuperarea fotografiilor pierdute de pe Google Photos sau adăugarea de memorie suplimentară pe telefon.

Această diversitate de limbi și promisiuni nerezonabile sugerează o operațiune coordonată de marketing înșelător la nivel internațional.

Wi-Fi gratuit, fără parolă și costuri, prin satelit. Fake news demontat de Factual

Postarea în limba română trimite utilizatorii către site-ul planeta-info.com, care susține că oferă „aplicații Wi-Fi prin satelit gratuite” pentru „conectivitate globală la îndemână”. Articolul de pe acest site afirmă că tehnologia comunicațiilor prin satelit a avansat semnificativ și că aplicațiile gratuite de wifi prin satelit funcționează prin intermediul sateliților pe orbită joasă, care oferă semnal direct dispozitivului și elimină necesitatea turnurilor terestre. 

Totuși, site-ul nu furnizează nicio informație de contact, niciun număr de telefon, nicio adresă de e-mail sau adresă fizică și nu oferă detalii despre persoanele din spatele acestui serviciu, ceea ce reprezintă un indicator de necredibilitate.

Internetul în România

Realitatea este diferită de promisiunile acestor reclame. Conform Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, românii au acces la internet prin trei modalități principale.

Internetul fix, disponibil acasă sau la birou prin fibră optică, cablu coaxial sau alte tehnologii de acces fix, deservește peste 6,6 până la 6,8 milioane de conexiuni în România. Peste 5 milioane dintre acestea sunt conexiuni prin fibră optică

Internetul mobil, prin rețelele 4G și 5G ale operatorilor de telefonie mobilă, numără peste 21 de milioane de conexiuni active. 

Singura formă autentică de internet gratuit vine din programul WiFi4EU, o inițiativă finanțată de Comisia Europeană care oferă hotspot-uri Wi-Fi gratuite în parcuri, piețe, biblioteci și alte spații publice. Există mii de astfel de puncte de acces în România, dar acestea funcționează doar în locații publice specifice și nu oferă acoperire globală sau nelimitată.

Nu există nicio formă de internet gratuit complet, nelimitat și permanent la scară largă fără un abonament plătit, o cartelă SIM achiziționată sau beneficii speciale oferite de programe sociale sau guvernamentale. Programul WiFi4EU și hotspoturile publice sunt într-adevăr gratuite, dar sunt limitate strict la anumite locuri publice. 

Concluzie

Informațiile din postare sunt false și înșelătoare.

