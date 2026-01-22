Au fost dați de gol de sistemul electronic de monitorizare

Incidentul a fost descoperit marți dimineață, 20 ianuarie 2026, după ce sistemul electronic de monitorizare a transmis o alertă. La ora 08:29, lucrătorii Compartimentului de Monitorizare Electronică din cadrul IPJ Suceava au anunțat Secția 7 Poliție Rurală Mălini că dispozitivul purtat de victimă s-a descărcat.

O patrulă de poliție s-a deplasat imediat la domiciliul bărbatului din Baia, unde i-a găsit pe cei doi soți în aceeași locuință, mai exact în pat.

Din verificările făcute de polițiști a reieșit că ordinul de protecție fusese emis de Judecătoria Fălticeni și era valabil timp de trei luni. Documentul îi impunea bărbatului să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de soția sa, să nu o contacteze sub nicio formă și stabilea domicilii separate: femeia în comuna Preutești, iar bărbatul în satul Baia.

Femeia le-a spus polițiștilor că, pe 19 ianuarie 2026, a decis din proprie inițiativă să lase dispozitivul de monitorizare la domiciliul său din Preutești și să meargă la soțul ei, unde a rămas peste noapte. Chiar și așa, bărbatul avea obligația legală să respecte ordinul de protecție și să anunțe autoritățile, lucru pe care nu l-a făcut.

Soțul s-a ales cu dosar penal și 24 de ore de arest

Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru încălcarea ordinului de protecție, faptă prevăzută de Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice. După consultarea procurorului de caz, pe 21 ianuarie 2026 s-a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Poliția Suceava subliniază că încălcarea oricărei măsuri impuse printr-un ordin de protecție constituie infracțiune, indiferent dacă victima își dă acordul sau se prezintă voluntar la domiciliul agresorului. Responsabilitatea respectării distanței și a interdicției de contact revine exclusiv persoanei față de care a fost emis ordinul.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Postului de Poliție Baia, sub supravegherea Parchetului competent.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE