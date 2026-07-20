Aproape 47.000 de rezervări într-o singură oră

Xpeng spune că succesul nu este întâmplător. Mona L03 preia rețeta sedanului M03, care a devenit unul dintre cele mai bine vândute modele ale companiei. SUV-ul promite un raport foarte bun între tehnologie, autonomie și preț, iar acesta pare să fie unul dintre motivele pentru care comenzile au explodat imediat după deschiderea rezervărilor.

A quick preview with some B-roll clips from my studio visit with the XPENG MONA L03 in Munich yesterday 🇩🇪 pic.twitter.com/t6uP6ffp24 — DriveGreenLiveGreen (@DriveGreen80167) July 18, 2026

Constructorul chinez a confirmat oficial că modelul a depășit pragul de 20.000 de rezervări după șapte minute, iar după o oră ajunsese deja la 46.859 de comenzi.

Autonomie de până la 710 kilometri

În funcție de versiune, Xpeng Mona L03 oferă o autonomie de până la 710 kilometri, măsurată în ciclul chinezesc CLTC. Mașina vine cu un ecran multimedia de mari dimensiuni, propriul sistem de operare, funcții bazate pe inteligență artificială și numeroase sisteme de asistență pentru șofer.

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Prin această gamă, Xpeng vrea să transforme familia MONA în principalul motor de vânzări al companiei. Planurile includ cel puțin cinci modele noi în următorii ani, printre care alte SUV-uri și o versiune break.

Xpeng Mona L03 va ajunge și în Europa

Potrivit publicației spaniole, Xpeng confirmă că Mona L03 va fi un model global, iar Europa se află printre primele piețe pe care va fi comercializat. Modelul va primi o configurație adaptată cerințelor europene, inclusiv în ceea ce privește echipamentele și sistemele de asistență.

The new XPENG L03 is here ✨ Very nice pic.twitter.com/kzGB3WgPyH — Ben Geskin (@BenGeskin) July 15, 2026

În Germania, prețul estimat este de aproximativ 35.600 de euro, iar lansarea pe piețele europene este programată în următoarele luni. Ulterior, modelul va fi disponibil și în alte țări în care Xpeng este deja prezent.

Dacă ritmul rezervărilor se va transforma și în livrări, Mona L03 are șanse să devină unul dintre cele mai importante SUV-uri electrice chinezești lansate în Europa în ultimii ani și un rival direct pentru modele precum Tesla, BYD sau viitoarele electrice Volkswagen.

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