Zeci de morți și peste 300 de răniți după o busculadă la un eveniment caritabil din Yemen. „Femei și copii se numără printre decedați”

Cel puțin „85 au fost uciși și peste 322 au fost răniți”, a declarat, pentru agenția de presă AFP, un oficial de securitate Houthi, grupare rebelă care luptă în războiul civil din Yemen.

„Femei și copii se numără printre decedați”, a declarat un oficial de securitate Houthi pentru agenția de presă AFP, sub rezerva anonimatului, deoarece nu era autorizat să vorbească cu jurnaliştii.

Sute de oameni s-au înghesuit într-o școală pentru a primi donațiile, care s-au ridicat la 5.000 de riali yemeniți, echivalentul aproximativ 9 dolari, de persoană, au declarat pentru Reuters doi martori implicați în efortul de salvare.

Un videoclip postat de televiziunea Houthi pe Telegram arăta o mulțime de oameni care se îngrămădeau, unii țipând și încercând să iasă din mulțime. Personalul de securitate s-a luptat să împingă oamenii înapoi și să controleze mulțimea.

Atenţie, urmează imagini care vă pot afecta emoţional!

Shocking images of the stampede that killed 78 people in #Sanaa #Yemen pic.twitter.com/OrfFNP0AUy