Muzica falsă generată de inteligența artificială a fost unul dintre efectele secundare ale salturilor din acest an în domeniul inteligenței artificiale generative – termenul pentru tehnologia care poate produce texte, imagini și voci extrem de convingătoare pornind de la indicații umane.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este „Heart on My Sleeve”, un cântec cu voci create de AI care pretind a fi ale lui Drake și The Weeknd.

Piesa a fost retrasă de pe serviciile de streaming după ce Universal Music Group, casa de discuri a ambilor artiști, a criticat cântecul pentru „conținut infracțional creat cu ajutorul AI generativ”. Cu toate acestea, melodia poate fi încă accesată de ascultători pe YouTube.

Platforma deținută de Google a precizat într-o postare pe blog că va testa noile controale cu un grup selectat de case de discuri și distribuitori, înainte de a le implementa la scară mai largă.

De asemenea, YouTube va permite oamenilor să depună plângeri pentru deepfakes într-o actualizare a procesului de reclamații privind confidențialitatea.

„Nu tot conținutul va fi eliminat de pe YouTube și vom lua în considerare o varietate de factori atunci când evaluăm aceste solicitări”, a precizat YouTube în postarea de pe blog a lui Jennifer Flannery O’Connor și Emily Moxley, vicepreședinți pentru managementul produselor în cadrul companiei.

De asemenea, YouTube le va cere creatorilor să dezvăluie când au realizat conținut „manipulat sau sintetic” cu aspect realist, inclusiv materiale generate de inteligența artificială.

Atunci când conținutul este încărcat, creatorilor li se va prezenta o opțiune pentru a semnaliza imaginile generate. YouTube a precizat că o încălcare persistentă a reglementărilor ar putea duce la eliminarea conținutului sau la suspendarea plăților pentru publicitate.

O etichetă care semnalează conținutul generat de AI va fi adăugată la panoul de descriere a unui videoclip, dar conținutul despre subiecte sensibile va primi o etichetă mai proeminentă.

Materialul creat de AI va fi eliminat cu totul dacă încalcă liniile directoare existente privind conținutul, a precizat YouTube, cum ar fi un videoclip violent creat sintetic, conceput pentru a provoca șoc sau dezgust.

Săptămâna trecută, Meta, compania-mamă a Facebook și Instagram, a declarat că va cere agenților de publicitate politică să recunoască atunci când folosesc inteligența artificială în reclamele de pe platformele sale.

