Cum a fost dusă Dacia 1310 în SUA

Dacia lui Ovidiu a fost transportată de o companie specializată în importuri auto din România și Europa către SUA. Firma este deținută tot de un român pasionat de Dacia, Eduard Palaghiță. Odată ce au avut confirmarea sosirii mașinii și finalizarea actelor, Ovidiu și doi prieteni au zburat de la București la New York pentru a-și prelua vehiculul.

Pregătiri pentru călătorie și primele impresii din New York

„Am adus și piese de rezervă pentru mașină, iar în mașină am ascuns o planetară sub banchetă, or, mașina trebuia să fie liberă de orice alte obiecte la transportare”, a spus Ovidiu Pop.

Înainte de a porni în marea aventură, grupul a făcut o scurtă oprire la reședința lui Eduard Palaghiță. Aici au avut ocazia să admire o parte din colecția impresionantă de mașini a acestuia. Printre exemplarele remarcate se numără un Volvo 262C Bertone modificat, un model rar și apreciat de colecționari, din care s-au produs mai puțin de 6.700 de unități. De asemenea, au văzut și un Renault 12 electric, o conversie interesantă care păstrează cutia de viteze manuală originală.

5.100 km cu Dacia 1310 prin New York

Prima zi a călătoriei a fost dedicată explorării New York-ului. Dacia 1310 galbenă, cu numere de înmatriculare de Satu Mare, a atras privirile pe străzile aglomerate din Manhattan. Grupul a vizitat locuri emblematice precum Times Square, creând un contrast interesant între mașina românească clasică și peisajul urban american modern.

Ovidiu a prezentat traseul pe care intenționează să-l urmeze alături de prietenii săi. Călătoria de peste 5.100 km va pune la încercare rezistența Daciei 1310, o mașină care nu a fost concepută inițial pentru astfel de distanțe lungi. Alegerea unei Dacia 1310 pentru această aventură epică, în locul unei mașini moderne și confortabile, adaugă un element de nostalgie și provocare călătoriei.

Această călătorie nu este doar o simplă traversare a Statelor Unite. Este o demonstrație a pasiunii pentru mașini clasice românești și a spiritului de aventură. Rezistența Daciei 1310 pe parcursul acestui drum lung va fi urmărită cu interes. Mașina va trebui să facă față unor condiții variate de drum și climă, de la aglomerația urbană la autostrăzile lungi și posibil chiar zone deșertice.

Prezenţa unei Dacia 1310 pe străzile Americii va stârni cu siguranță curiozitatea localnicilor. Această călătorie poate deveni o oportunitate de a prezenta un fragment din cultura și istoria automobilistică a României în Statele Unite.

Aceasta nu este singura călătorie a unei mașini românești prin SUA. Anul trecut, șapte modele clasice de Dacia au făcut turul orașului New York de Ziua Națională a României.

