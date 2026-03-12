Zahărul din Ucraina inundă piața

Aceștia fac acuzații grave la adresa multinaționalelor care ignoră producătorii locali.

„Este nevoie de eforturi conjugate şi de măsuri clare pentru a proteja sectorul zahărului din România. Autorităţile trebuie să identifice soluţii prin care produsele de origine ucraineană care distorsionează piaţa să fie limitate, astfel încât fermierii români şi procesatorii să poată continua să îşi desfăşoare activitatea”, a declarat Mihai Dimitriu, vicepreşedinte al Federaţiei Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România, potrivit News.ro.

Deși există restricții impuse de Guvern prin ordonanța de urgență menită să protejeze producătorii locali, zahărul ucrainean continuă să inunde piața din România. Reprezentanții sectorului avertizează că actul normativ este ineficient, deoarece operatorii economici au găsit deja portițe legale și metode alternative prin care produsul de import este introdus în circuitul comercial.

Cum este fentată legea

Industria zahărului denunță o schemă ingenioasă de eludare a legii: zahărul din Ucraina este plimbat prin depozite și circuite logistice complicate până când își pierde urma, fiind reambalat și vândut în România sub mărci diverse. Rezultă astfel o concurență neloială care forțează producătorii autohtoni să lupte pentru supraviețuire într-o piață inundată de marfă ieftină, intrată pe ușa din dos.

„Ne confruntăm cu o situaţie extrem de dificilă. Unele multinaţionale promovează la raft zahăr provenit din Ucraina la preţuri foarte scăzute, ceea ce pune presiune asupra producătorilor şi fermierilor români. Dacă această situaţie continuă, există riscul ca o parte importantă a industriei zahărului din România să dispară”, a declarat Mihaela Neagu, proprietara Fabricii de Zahăr Premium Luduş.

Sfecla de zahăr, cultivată tot mai puțin

În aceste condiții, viitorul sfeclei de zahăr în România este pus sub semnul întrebării. Fermierii atrag atenția că profitabilitatea culturilor lor este direct dependentă de echilibrul prețurilor la raft; în condițiile actuale, costurile de producție riscă să depășească veniturile, transformând sfecla într-o pierdere sigură.

„Din ce în ce mai puţini fermieri aleg să cultive sfeclă de zahăr. Preţul foarte mic al zahărului din piaţă se reflectă direct în preţul pe care îl putem obţine pentru sfecla de zahăr. Este o cultură costisitoare, care necesită investiţii şi multă muncă, iar la preţurile actuale devine dificil de susţinut”, afirmă Paul Covrig, fermier cultivator de sfeclă de zahăr.

Industria zahărului reclamă necesitatea unor politici de susținere a producției naționale pentru a contracara instabilitatea actuală. Producătorii invocă modelele de succes din alte țări europene, unde statul intervine activ pentru a garanta supraviețuirea industriei locale.

Renunțarea la zahăr poate părea o provocare dificilă, dar schimbările care apar în organism sunt surprinzător de rapide și profunde. Află ce transformări poți observa după doar 30 de zile fără zahăr, potrivit Infobae.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce este SkyDefender, sistemul francez care detectează rachete de la 5.000 de kilometri distanță și răspunde „în câteva secunde”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Elle.ro
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
gsp
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
GSP.RO
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
GSP.RO
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”
Tvmania.ro
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”

Alte știri

Pe ce loc se află România în topul țărilor cu cele mai mari prețuri la benzină, din cauza războiului din Iran
Știri România 12:16
Pe ce loc se află România în topul țărilor cu cele mai mari prețuri la benzină, din cauza războiului din Iran
Ilie Bolojan a descoperit schema firmelor de pază care angajează români doar pentru subvențiile de stat: „Sunt concentrate în doar câteva zone ale țării"
Știri România 12:02
Ilie Bolojan a descoperit schema firmelor de pază care angajează români doar pentru subvențiile de stat: „Sunt concentrate în doar câteva zone ale țării”
Parteneri
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Adevarul.ro
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
De ce sunt acoperite paharele cu apă la ședințele CSAT. Explicația de tip ”intelligence” din spatele unui detaliu aparent banal
Fanatik.ro
De ce sunt acoperite paharele cu apă la ședințele CSAT. Explicația de tip ”intelligence” din spatele unui detaliu aparent banal
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Elle.ro
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor
Viva.ro
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor

Monden

De ce ar fi murit Iulian Mugurel Vrabete de la trupa Holograf: „După o luptă”. Fanii își făceau griji pentru artist
Stiri Mondene 12:01
De ce ar fi murit Iulian Mugurel Vrabete de la trupa Holograf: „După o luptă”. Fanii își făceau griji pentru artist
Cum face față Iulia Vântur comentariilor negative. Părinții vedetei sunt cei mai afectați: „Pentru ei a fost cel mai greu”
Stiri Mondene 11:52
Cum face față Iulia Vântur comentariilor negative. Părinții vedetei sunt cei mai afectați: „Pentru ei a fost cel mai greu”
Parteneri
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
TVMania.ro
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Vulturul sur revine în România după mai bine de 70 de ani. 25 de exemplare, aduse din Spania
ObservatorNews.ro
Vulturul sur revine în România după mai bine de 70 de ani. 25 de exemplare, aduse din Spania
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Parteneri
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Parteneri
Petrolul se scumpește din nou, în ciuda măsurilor anunțate de Trump
Mediafax.ro
Petrolul se scumpește din nou, în ciuda măsurilor anunțate de Trump
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Wowbiz.ro
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„Am rămas doar noi” Ultima apariție a trupei Holograf înainte de moartea lui Mugurel Vrabete
Wowbiz.ro
„Am rămas doar noi” Ultima apariție a trupei Holograf înainte de moartea lui Mugurel Vrabete
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Redactia.ro
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Un turist a fost arestat în Dubai după ce ar fi filmat un atac iranian. Ce riscă bărbatul
KanalD.ro
Un turist a fost arestat în Dubai după ce ar fi filmat un atac iranian. Ce riscă bărbatul

Politic

Volodimir Zelenski a ajuns în România și se întâlnește cu Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan: Măsuri de securitate mai sporite decât la ultima lui vizită la București
LiveText
Politică 07:34
Volodimir Zelenski a ajuns în România și se întâlnește cu Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan: Măsuri de securitate mai sporite decât la ultima lui vizită la București
Oana Ţoiu recunoaște că în cazul Irinei Ponta, fata lui Victor Ponta, a fost „o eroare regretabilă, o comunicare paralelă”
Politică 11 mart.
Oana Ţoiu recunoaște că în cazul Irinei Ponta, fata lui Victor Ponta, a fost „o eroare regretabilă, o comunicare paralelă”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Gigi Becali pune la bătaie un buget uriaş pentru transferuri la FCSB: „Răspund Meme, Mirel Rădoi şi Adi Ilie! Vor fi lucruri frumoase”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali pune la bătaie un buget uriaş pentru transferuri la FCSB: „Răspund Meme, Mirel Rădoi şi Adi Ilie! Vor fi lucruri frumoase”. Exclusiv
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața