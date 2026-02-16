Deficiențe tactice grave

La manevre au participat 16.000 de militari din 12 țări NATO, alături de experți ucraineni în drone, unii aduși direct de pe linia frontului.

Obiectivul a fost simularea unui război modern, similar celui din Ucraina, caracterizat prin supraveghere aeriană constantă și atacuri rapide.

Rezultatele au fost însă descurajatoare. Potrivit Wall Street Journal, exercițiul a scos la iveală „deficiențe tactice grave”.

În timp ce în Ucraina vehiculele și trupele nu mai sunt masate pentru atacuri pe scară largă din cauza pericolului dronelor, trupele NATO au aplicat tactici învechite.

Un participant care a jucat rolul inamicului a descris scena unui dezastru tactic: o grupare de luptă formată din mii de soldați, inclusiv o brigadă britanică și o divizie estoniană, a încercat să lanseze un atac clasic.

Eficiența dronelor a fost devastatoare

„Grupul de luptă NATO pur și simplu se plimba, fără nicio formă de camuflaj, amplasând corturi și vehicule blindate la vedere. Nu au ținut cont de faptul că dronele îi urmăreau. Totul a fost distrus”, a relatat sursa citată.

Un coordonator de drone din cadrul Ligii de Apărare a Estoniei a catalogat rezultatele drept „oribile” pentru NATO.

Ucrainenii au folosit Delta, sistemul lor sofisticat de gestionare a câmpului de luptă, iar eficiența dronelor a fost devastatoare: „Am reușit să scoatem din luptă două batalioane (între 500 și 800 de militari fiecare) într-o singură zi”.

În total, zece ucraineni, „jucându-se de-a dușmanul”, au atacat trupele NATO. În aproximativ o jumătate de zi, au „distrus” 17 vehicule blindate și au efectuat 30 de „atacuri” asupra altor ținte.

„Per total, rezultatele pentru forțele NATO au fost teribile”, a spus Aivar Hanniotti, un coordonator de sisteme estonian care a condus o unitate în timpul exercițiului.

Inamicul fictiv, a spus el, a reușit să „elimine două batalioane într-o singură zi”. Pierderile pe care forțele alianței au reușit să i le provoace au fost nesemnificative.

Concluzia raportului american este tranșantă: „Rusia și Ucraina au arătat lumii cum va arăta războiul viitorului, iar America și aliații săi nu sunt încă pregătiți pentru asta”.

Lecția dură a adaptării

Oficialii militari insistă însă că tocmai acesta a fost scopul exercițiului. Locotenent-colonelul Arbo Probal din cadrul forțelor estoniene a explicat că scenariul a fost gândit pentru a genera „fricțiune, stres și suprasolicitare cognitivă” cât mai rapid posibil.

„Această situație testează capacitatea soldaților de a se adapta sub foc. Participanții au fost forțați să gândească și să fie critici față de propriile proceduri, pentru a nu se complace în rutină. Din acest punct de vedere, exercițiul a fost un succes”, a declarat Arbo Probal.

Exercițiul, cunoscut sub numele de Hedgehog 2025, a implicat peste 16.000 de soldați din 12 țări NATO, care s-au antrenat alături de experți ucraineni în drone, inclusiv soldați care au fost redistribuiți de pe linia frontului pentru manevre.

