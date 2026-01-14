Grand Theft Auto (GTA) este o serie de jocuri video de acțiune-aventură, disponibile pentru nenumărate platforme dezvoltată de Rockstar Games din Edinburgh (Scoția) și distribuită de Take-Two Interactive (Londra).

Jucătorii pot explora orașe fictive, îndeplini misiuni legate de lumea interlopă, șoferi, sau pur și simplu se pot bucura de libertatea de a interacționa cu mediul, adesea implicând furturi de mașini (de unde și numele) și alte activități criminale, în timp ce urmăresc o poveste complexă.

Informații confidențiale despre noul GTA 6 au fost distribuite în grupuri de chat, iar ulterior au apărut online, creând o „mega-scurgere” în iunie 2025.

Rockstar Games a confirmat, în cadrul procesului de la Tribunalul de Muncă din Glasgow, Scoția, că un angajat a fost concediat în aprilie 2025, fiind acuzat că a transmis detalii despre GTA 6 terților. Ulterior, alți 33 de angajați au fost dați afară. Portalul IGN menționează că sindicatele cer măsuri de protecție pentru angajații concediați.

Aceste detalii au fost publicate online în iunie 2025, iar experții din industrie consideră că informațiile sunt autentice.

Conform informațiilor scurse, GTA 6 va oferi o lume deschisă de proporții impresionante. Jocul promite peste 700 de magazine accesibile, mall-uri, zgârie-nori cu lifturi funcționale, precum și comori subacvatice. Povestea este împărțită în 5 capitole, fiecare aducând misiuni și conținut diversificat.

Protagoniștii, Lucia și Jason, vor avea mecanisme de relaționare, iar jucătorii vor putea alterna între ei în orice moment, chiar și în timpul activităților comune.

Se vehiculează că inventarul de arme va fi limitat, dar va exista un „depozit” în portbagajul anumitor mașini pentru acces la armele deblocate. Jocul va fi mai detaliat și grafic decât predecesorul său, GTA 5.

Nivelurile de urmărire de către poliție vor ajunge până la 6, spre deosebire de cele 5 din versiunea precdedentă.

Următorul trailer al companiei va include doar elemente din primele 3 capitole, celelalte 2 fiind încă în dezvoltare.

De asemenea, Lucia este prezentată ca având un copil, adăugând profunzime poveștii.

