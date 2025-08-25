Cozi lungi la fabrica din Buzău

Zeci de autoturisme vin zilnic la singura fabrică de procesare a tomatelor din Buzău. Cumpărătorii vin din diverse zone, unii parcurgând sute de kilometri pentru a obține produsul proaspăt.

Oamenii așteaptă zilnic la rând, pe Șoseaua Spătarului, din municipiul Buzău, pentru a-și cumpăra suc de roșii. Clienții își aduc recipiente pentru a achiziționa sucul la un preț de 3,50 lei litrul, potrivit Știri de Buzău.

„Sunt din Popești Leordeni, Ilfov. Am luat și anul trecut și e foarte bun, ieftin, pentru că asta se caută. Venim și la anul, prețul e de vreo patru ani la fel, 3,50 lei”, a declarat un client pentru publicația Știri de Buzău.

Sucul de roșii este livrat imediat după zdrobirea tomatelor, clienții aducându-și propriile recipiente.

Avantajele cumpărării directe

Fabrica din Buzău va continua să proceseze roșiile până la sfârșitul lunii septembrie, iar cererea rămâne ridicată. Fabrica livrează exclusiv în recipiente aduse de clienți, menținând prețul constant de patru ani.

Potrivit Ancuței Iacob, responsabilă cu calitatea produselor în cadrul fabricii, „tot ce mai au aceștia de făcut este să adauge ingrediente, sare și alte condimente, și doar să-l mai fiarbă puțin, 10–15 minute”.

Reprezentanții fabricii menționează că prețul a rămas neschimbat datorită automatizării liniei de procesare și stocului mare de tomate.

„Anul trecut am procesat 600 de tone, de la furnizorul nostru din Ialomița, Sinești, iar anul acesta sperăm ca producția să ajungă la zece mii de tone”, a adăugat Ancuța Iacob.

Mulți gospodari consideră că această metodă este mai economică decât achiziția tomatelor din piață sau prepararea sucului acasă. Costurile mai mici și efortul redus sunt principalele motive pentru care aleg această opțiune.

