Unul dintre locuitori a spus că pe 6 august, „trupele străine cu echipamente NATO” au intrat în zonă, iar orașul (nu l-a precizat, n.red) „a fost transformat în ruine în câteva ore”.

„Rudele, soții, vecinii noștri apără Donbasul. Ne-am pierdut pământul, ne-am pierdut casele, am fugit sub foc, mulți fără acte. Vrem să cerem ajutor, suntem lăsați singuri. Ne-am obișnuit cu bombardamentele, am susținut Districtul Militar de Nord, ne-am ajutat armata și continuăm să ajutăm încă din primele zile ale începerii Districtului Militar de Nord. <…> Rămân rudele noastre, nu le putem contacta, nu există nicio legătură cu ei. Vă rugăm să ne ajutați să ne recuperăm pământurile”, spune bărbatul.

Un alt localnic a spus că în presă au apărut informații că trupele ucrainene au fost „împinse mai departe de consiliul satului Novoivanovski”.

„Astăzi, pe baza apelurilor de la locuitorii care rămân acolo în condiții foarte periculoase, s-a spus că Malaia Loknia se află în proporție de 90% sub controlul Forțelor Armate ucrainene. Te rog, Vladimir Vladimirovici, spune-le conducătorilor tăi responsabili pentru informațiile veridice, astfel încât să arate acțiuni reale. Pentru că această minciună face posibil ca civilii să moară. Recent, șeful Statului Major General v-a raportat că situația este sub control, dar astăzi au loc bătălii uriașe puternice în districtul Sudjanski”, a spus bărbatul.

O femeie a spus că nu există nicio evacuare a districtului Sudjanski. Potrivit ei, au rămas oameni într-unul dintre sate, au fost „despărțiți, doar trecea peste râu cu bărci, erau împușcați, nu puteau ieși de acolo”.

În seara zilei de 8 august, Vladimir Putin s-a întâlnit prin legătură video cu șeful interimar al regiunii Kursk, Alexei Smirnov. El a declarat că locuitorii din regiunea Kursk, forțați să-și părăsească casele din cauza ofensivei Forțelor Armate ale Ucrainei, vor primi 10.000 de ruble.

„În plus, vor trebui evaluate alte daune. Vă rugăm, împreună cu colegii din diverse direcții, inclusiv din Ministerul Situațiilor de Urgență, trebuie să faceți asta. Aceasta se referă la pierderea proprietății și a locuințelor. Toate acestea vor trebui făcute pe scară largă”, a spus Putin.

Potrivit ministrului rus al sănătății, Mihail Murașko, 66 de persoane, inclusiv nouă copii, au fost rănite în urma bombardamentelor din regiunea Kursk între 6 și 8 august. În instituțiile medicale sunt 38 de persoane.

Potrivit oficialilor, aproximativ trei mii de persoane au fost evacuate, dintre care o mie și jumătate se află în centre de cazare temporară. Deși autoritățile din regiunea Kursk au raportat o evacuare organizată, mulți localnici spun că au fost nevoiți să plece singuri. Ei publică videoclipuri cu mașini asupra cărora s-a tras, în care au încercat să părăsească orașul spre locuri mai sigure.

