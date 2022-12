Cutremurul s-a produs la ora 2:34, în apropiere de Ferndale, o comunitate mică la aproximativ 343 de km nord-vest de San Francisco.

Nu există până în prezent raportări cu privire la răniți. Zeci de oameni au rămas, însă, fără curent în zonele apropiate epicentrului, potrivit poweroutage.us.

Pe rețelele de socializare oamenii au postat imagini cu pagublele cauzate.

WATCH: #BNNUS Reports Footage from the 6.4 earthquake that struck Northern #California ‘s downtown #Fortuna . pic.twitter.com/VxcsJIVW5c

NEW VIDEO: Damage in Northern California from the 6.4 magnitude #earthquake this morning centered near Ferndale. #California #Quake #BreakingNews pic.twitter.com/EwAnmuqFMW