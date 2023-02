„Pe 24 februarie, milioane dintre noi au făcut o alegere. Nu un steag alb, ci cel albastru și galben. Nu fugind, ci înfruntând. Rezistă și luptă”, a transmis Zelenski. „A fost un an de durere, credință și unitate. Și anul acesta, am rămas invincibili. Știm că 2023 va fi anul victoriei noastre.”

Într-un discurs de aproximativ un sfert de oră transmis națiunii ucrainene în ziua în care se împlinește un an de război, Zelenski a subliniat eforturile făcute de țară în aceste 12 luni și suferințele prin care a trecut.

„Acum un an, în această zi, chiar din acest loc, pe la șapte dimineața, v-am adresat o scurtă declarație. A durat doar 67 de secunde. Conținea cele mai importante două lucruri, atunci și acum. Că Rusia a început un război pe scară largă împotriva noastră. Și că suntem puternici. Suntem pregătiți pentru orice. Vom învinge pe toți. Pentru că suntem Ucraina!”, a spus liderul de la Kiev.

Recomandări De ce nu suntem noi, România, neutri în războiul din Ucraina?

El a mai spus că, în ciuda tuturor amenințărilor Rusiei, Ucraina rezistă și după un an de lupte și bombardamente.

„Și ne-am luptat. Și am luptat cu înverșunare pentru fiecare zi. Și am îndurat a doua zi. Și apoi a treia. Trei zile au prezis că vor dura luptele. Au amenințat că în 72 de ore nu vom exista. Dar am supraviețuit celei de-a patra zile. Și apoi a cincea. Și astăzi, rezistăm de un an. Și încă știm: pentru fiecare mâine merită să lupți!”, a continuat Zelenski.

Războiul a produs durere pentru tot poporul, iar „fiecare ucrainean a pierdut pe cineva în ultimul an. Un tată, un fiu, un frate, o mamă, o fiică, o soră. O persoană iubită. Un prieten apropiat, coleg, vecin, cunoștință”, a spus Zelenski.

„Nu îi vom uita niciodată. Nu vom ierta niciodată asta. Nu ne vom odihni niciodată până când criminalii ruși se confruntă cu pedeapsa meritată. Pedeapsa Tribunalului Internațional, judecata lui Dumnezeu, judecata războinicilor noștri sau toate împreună”.

„A fost un an de rezistență. Un an de griji. Un an de vitejie. Un an de durere. Un an de speranță. Un an de rezistență. Un an de unitate. Anul invincibilității. Anul furios al invincibilității. Principalul său rezultat este că am îndurat. Nu am fost învinși. Și vom face totul pentru a câștiga anul acesta!”, a încheiat el.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV. Avertismentul primarului din Bucea, simbolul suferinței civililor, către români: „Dacă nu vom opri Rusia aici, ea va veni peste voi”

Ulterior, Volodimir Zelenski a fost prezent în Piața Sofia din Kiev, unde a decorat soldații care au apărat acest loc în prima zi a războiului declanșat de Rusia.

GSP.RO Fiul lui Adrian Mititelu, întrebat cu ce se ocupă, când se dădea jos din Lamborghiniul său de 600.000 de euro. Ce a răspuns. Momentul a fost înregistrat. VIDEO

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Relaţia dintre Ştefan Bănică Jr şi o femeie celebră de care toţi au uitat! 'M-a ameninţat, mă jignea'. Declaraţii şoc despre artist

Viva.ro Cum arăta Sahar Tabar, tânăra care a vrut să semene cu Angelina Jolie, înainte de cele 50 de operații estetice

Observatornews.ro "Alberto, închide camera, frate!" Pesedistul Caraian a intrat dezbrăcat online, direct din duș, în ședința Consiliului Local al Sectorului 1

Știrileprotv.ro Viața „soțului trofeu”, bărbatul întreținut de cele trei soții. „Mă simt ca și cum aș trăi un vis devenit realitate”. „Regele nu mișcă un deget”

FANATIK.RO Animalul care își fierbe dușmanii. I se spune “bombardier” și poate învinge prădători mult mai mari

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 24 februarie 2023. Săgetătorii ar fi bine să lase viitorul în pace, pur și simplu, să se detașeze de orice plan și de aspirații, dorințe

PUBLICITATE Interviu Maria Gheorghiu, cofondatoarea Asociației OvidiuRO: Prevenim analfabetismul funcțional prin lectura timpurie