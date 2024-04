Președintele ucrainean spune că i-a cerut lui Trump, prin intermediari, să vină într-o vizită privată în Ucraina. Fostul președinte al SUA și-a exprimat interesul pentru o astfel de vizită, dar nu și-a luat vreun angajament concret legat de călătorie.

Zelenski mai spune că este gata să asculte propunerile lui Trump de a pune capăt războiului pe care Rusia l-a declanșat împotriva Ucrainei, dar a precizat că este extrem de sceptic.

„Dacă înțelegerea este că renunțăm la teritoriile noastre și aceasta este ideea din spatele ei, atunci este o idee foarte primitivă. Am nevoie de argumente foarte puternice. Nu am nevoie de o idee fantastică, am nevoie de o idee reală, pentru că viețile oamenilor sunt în joc”, a spus președintele Ucrainei.

Orice înțelegere care doar oferă teritoriu președintelui rus Vladimir Putin în schimbul încetării ostilităților, a spus Zelenski, ar deschide calea pentru mai multe războaie de cucerire rusești, în viitor. O pace negociată, a spus el, ar trebuit să-l lase pe președintele rus „fără nicio oportunitate să-și ducă la îndeplinire planurile”.

Trump a promis în repetate rânduri că va opri rapid războiul declanșat de Rusia în Ucraina, după câștigarea alegerilor prezidențiale. Potrivit acestuia, îl cunoaște foarte bine atât pe dictatorul rus Vladimir Putin, cât și pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, așa că va putea „rezolva această problemă foarte repede”.

El a mai susținut că va putea pune capăt războiului „în 24 de ore”. Fostul președinte a spus că va „permite” Rusiei să pună mâna pe o parte a Ucrainei și că SUA transferă prea multe arme în Ucraina.

În martie anul trecut, Trump a spus că Putin ar fi „vrut pacea” și acum „probabil va obține totul”. Fostul președinte american l-a numit și pe liderul rus „ o persoană foarte inteligentă”.

La 7 aprilie 2024, The Washington Post a scris că planul lui Trump de a pune capăt războiului este ca Ucraina să cedeze Crimeea și Donbasul Rusiei.

