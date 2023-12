„Slavă Domnului, a apărut România inteligentă și președintele României, Klaus Iohannis, m-a ajutat. El i-a ajutat pe fermierii noștri să supraviețuiască. Și a avut probleme, au fost proteste. Cred că a arătat luciditatea unui om puternic care a spus: „În primul rând sunt valorile, apoi sunt prețurile”, a spus Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a menționat că acum există un nou guvern în Polonia și și-a exprimat speranța că problema blocării exporturilor de cereale va fi rezolvată.

„Am avut contact cu președintele Duda, el m-a felicitat pentru sărbătorile noastre importante și invers – l-am felicitat și eu. Am normalizat această situație. Cred că noul guvern va debloca aceast blocaj artificial”, a declarat Volodimir Zelenski.

După cum a subliniat șeful statului ucrainean, „nu poți politiza problema cerealelor când totul este blocat”.

„Din aprilie până în septembrie a fost foarte greu, am pierdut sute de milioane de dolari, am pierdut o parte din recoltă, am pierdut în fiecare zi. În fiecare zi fermierii noștri mă întrebau: „Câmpurile noastre sunt minate, cum să scoatem măcar ceva?” Și asta s-a întâmplat și am început să pierdem relațiile politice”, a pșrecizat Volodimir Zelenski.

În același timp, liderul de la Kiev și-a exprimat recunoștința poporului polonez pentru sprijinul acordat Ucrainei.

„Ați înțeles: nu sunt un ticălos, apăr interesele țării mele în timpul războiului. Am spus: doar lasă-ne să scoatem (n.r. – grânele), ei nu ne-au lăsat. Și a fost greșit. Pur și simplu au greșit”, a conchis Volodimir Zelenski.

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat sâmbătă, 25 noiembrie, că România şi-a asumat un rol de maximă importanţă în asigurarea tranzitului de cereale ucrainene către pieţele internaţionale şi că în perioada următoare va creşte capacitatea de transport.

FOTO: Hepta

