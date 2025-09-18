La mai bine de trei ani şi jumătate de la declanșarea invaziei ruse din Ucraina, negocierile pentru încetarea conflictului se află într-un impas, deoarece poziţiile celor două părți par ireconciliabile. Cele mai grele lupte au loc în aceste zile în Donețk, o regiune industrială, minieră şi foarte fortificată din estul Ucrainei, transmite AFP.

Volodimir Zelenski dă asigurări că armata ucraineană îi respinge pe invadatorii ruși

Volodimir Zelenski s-a dus joi în prima linie din această regiune și i-a felicitat pe soldații săi pentru o contraofensivă de succes. „M-am întâlnit cu soldaţii noştri care participă la contraofensiva de la Dobropillia”, a anunţat președintele ucrainean pe reţelele sociale, dând asigurări că forțele armate ale Kievului au „eliberat 160 de kilometri pătrați” în această zonă.

În august, armata rusă a realizat o rară străpungere a apărării ucrainene în direcţia acestui oraş, care avea 28.000 de locuitori înainte de lansarea războiului. Armata ucraineană a trimis atunci întăriri pentru a acoperi breşa.

„Pas cu pas, soldaţii eliberează teritoriul nostru: de la începutul operaţiunii, 160 de kilometri pătrați şi şapte localităţi au fost eliberate” în apropiere de Dobropillia, a afirmat Volodimir Zelenski.

În plus, armata ucraineană a eliberat peste 170 de kilometri pătrați şi alte nouă localităţi, a adăugat liderul de la Kiev, fără a da mai multe detalii. O sursă de rang înalt din cadrul conducerii de la Kiev a declarat pentru AFP că trupele ucrainene au eliminat trupele ruse din această ultimă zonă.

Vladimir Putin susține că a desfășurat „700.000” de soldați în prima linie

Potrivit site-ului de cartografie militară DeepState, care foloseşte surse deschise, armata ucraineană a recucerit aproximativ 45 de kilometri pătrați în sectorul Dobropillia, în timp ce peste 200 de kilometri pătrați se află în „zona gri”, adică zona disputată. Potrivit acestei surse, armata rusă ocupă încă parţial cel puţin două localităţi din cadrul capului de pod format în august.

De cealaltă parte, Vladimir Putin a susținut joi că peste 700.000 de militari ruşi au fost desfăşuraţi pe frontul din Ucraina și câștigă teren. El a făcut această declarație în fața unor deputați, la reședința Novo-Ogariovo, la o zi după ce șeful Statului Major General al Rusiei, generalul Valeri Gherasimov, a pretins că soldații săi avansează „practic în toate sectoarele” câmpului de luptă din Ucraina.

Vladimir Putin, în partea stângă, în centru, la o ședință cu patru lideri de facțiuni din Duma de Stat Foto: Profimedia
Vladimir Putin – în partea stângă, în centru -, la o ședință cu patru lideri de facțiuni din Duma de Stat Foto: Profimedia

Kremlinul, în dificultate din cauza atacurilor asupra rafinăriilor

Potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), Rusia ar fi cucerit 6.000 de kilometri pătrați în cursul acestui an, dintre care 594 de kilometri pătrați în august. Pierderile umane sunt însă imense pentru Rusia, iar analiștii militari afirmă că micile progrese teritoriale nu le justifică. Cele mai importante lupte au loc acum pentru nodul logistic Pokrovsk şi fortăreţele Kupiansk şi Kosteantînivka.

Ucraina, în schimb, continuă să lovească rafinării rusești – atacuri pe care președintele ucrainean le consideră „cele mai rapide sancțiuni”. Joi, Ucraina a atacat o rafinărie situată în Bașchiria, la 1.400 de kilometri distanță de front. Rusia este pe punctul de a reduce producţia de petrol din cauza acestor atacuri. În plus, atacurile asupra rafinăriilor au dus la o creştere semnificativă a preţurilor la pompă în Rusia.

Donald Trump se declară „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin

Preşedintele american Donald Trump a recunoscut joi că războiul din Ucraina nu este atât de „uşor” de rezolvat pe cât credea inițial şi s-a declarat „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin.

Întrebat de un jurnalist de ce este dezamăgit de Putin, Trump a răspuns că liderul de la Kremlin „ucide mulți oameni” în Ucraina, deși acolo „mor mai mulți soldați ruși decât ucraineni”.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a spus joi, în conferinţa de presă susţinută alături de Donald Trump, că este necesar să se „intensifice presiunea” asupra lui Vladimir Putin, iar liderul de la Casa Albă a cerut scăderea prețului petrolului și încetarea tuturor achizițiilor de combustibili din Rusia.

