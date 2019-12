De Flavius Toader,

The Guardian, ziar tradițional de stânga, a publicat pe prima pagină mesajul lui Jeremy Corbyn, liderul laburist, care și-a îndemnat alegătorii să dea o lovitură sistemului.

Guardian front page, Thursday 12 December 2019: Corbyn urges voters to deliver ‘shock to the establishment' pic.twitter.com/dCyYOd2nTv — The Guardian (@guardian) December 11, 2019

The Daily Telegraph, cotidian conservator, dedicat cauzei lui Boris Johnson în campanie, l-a preferat pe prima pagină chiar pe premier.

The front page of tomorrows Daily Telegraph: ‘Election on knife edge as Tory lead narrows #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/LUwH2yHTRa — The Telegraph (@Telegraph) December 11, 2019

The Sun nu a avut nicin dubiu, iar prima pagină a avut un mesaj total pro-Brexit, pro-Boris Johnson și anti-Corbyn.

Tabloidul a preferat mesajele simple, pe înțelesul tuturor: Dacă Boris câștigă, ne așteaptă un viitor luminos, dacă Jez cel roșu obține victoria, atunci lumina se va stinge de tot.

Și Daily Mail s-a poziționat tot alături de conservatori.

Azi trebuie să înfrunți potopul și să mergi la vot pentru a-l susține pe Boris, a titrat Daily Mail.

Daily Mirror, un tabloid de stânga, i-a îndemnat pe alegători să voteze pentru Corbyn și pentru politica sa anunțată de sprijinire a serviciilor publice afectate de austeritatea impusă de conservatori.

Mult mai echilibrat este Financial Times, care citează ultimul sondaj și pune sub semnul întrebării majoritatea conservatorilor.

Just published: front page of the Financial Times UK edition Thursday December 12 https://t.co/vD9pFs7fT3 pic.twitter.com/taKniT5yA4 — Financial Times (@FinancialTimes) December 11, 2019

O analiză a cotidianului The Guardian arată că cele mai multe notificări trimise de aplicațiile principalelor site-uri de știri din Marea Britanie au fost mai degrabă favorabile conservatorilor și negative în privința laburiștilor.

The Daly Telegraph a fost în mod special debalansa ăn favoarea partidului condus de Boris Johnson, spune analiza The Guardian.

